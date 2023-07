Les Philippines comme du jamais-vu dans L’Islet-Sud

L’ABC des Hauts Plateaux a organisé un nouveau rendez-vous intergénérationnel et interculturel au sud de la MRC de L’Islet le 15 juillet 2023, à la salle municipale de Tourville, pendant lequel 33 participants ont partagé et découvert diverses connaissances sur les Philippines.

Tout d’abord, du côté artistique, Adrian a montré aux participants à faire de l’origami; un art japonais très bien connu aux Philippines. De nombreux modèles ont ainsi été créés : dinosaure, grenouille, papillon, bateau, fusée, ainsi que le très populaire avion.

En parallèle, l’art ancestral du tressage a été partagé par Anthony et un grand drapeau des Philippines est devenu l’œuvre collective de la journée qui a permis beaucoup de discussions interculturelles.

Au dire d’une jeune participante très impliquée dans la réalisation du drapeau : « Ce projet collectif était excellent puisqu’il a nécessité de nombreux échanges entre les participants ».

Pendant ce temps, en cuisine, les personnes inscrites ont appris, sous les bons conseils du cuisinier Joël, à cuisiner un menu philippin traditionnel fort apprécié : bœuf bulalo, poulet et porc adobo, pancit, menudo et pour dessert un bon maja blanca. Tous se sont ensuite réunis pour déguster ce repas bien mérité.

Le mot qui résume cette rencontre est « fierté ». Elle était à son comble autant chez les Philippins qui ont multiplié les photos prises avec le grand drapeau que chez tous les participants qui ont mis la main à la pâte.

Le prochain atelier est prévu le 19 août. Cette initiative est possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du gouvernement du Québec via le Programme d’appui aux collectivités.