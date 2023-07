Tchin-tchin! : Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, place aux vins canadiens. « À la vôtre! »

Tawse Chardonnay 2021

19,95 $ — 11 039 736 – 13 % — 2,4 g/l

L’excellence d’un chardonnay vinifié avec soin et savoir-faire, puis élevé jusqu’à l’élégance en fûts de chêne français. Depuis 2005, le Domaine familial Tawse produit des vins d’exception sur le Twenty Mile Bench, à Vineland en Ontario, sur la péninsule du Niagara. Inspiré par un amour inconditionnel de la Bourgogne, du pinot noir et du chardonnay, le vignoble de Moray Tawse s’est vu décerner à quatre reprises le titre de « Vignoble canadien de l’année », grâce au très regretté œnologue Paul Pender, décédé tragiquement l’année dernière. Son œuvre demeure vivante et distinctive grâce à l’excellent travail de son équipe dirigée par Jessica Otting, vigneronne en chef depuis 2020.

La Cantina Vallée d’Oka Pinot noir 2021

25,95 $ — 13 952 941 – 12 % — 3,3 g/l

Au Québec, le vignoble La Cantina, situé à Oka sur les flancs du lac des Deux-Montagnes, est devenu maître dans l’art de cultiver les cépages nobles comme le chardonnay et le pinot noir. Celui-ci s’exprime de façon spectaculaire en 2021. Un rouge bien fruité sur la cerise noire, avec des notes fumées, des tannins soyeux et assez énergiques pour accompagner les grillades, et bien sûr un accord plus classique comme le confit de canard. Si vous préférez les blancs, ne manquez pas d’essayer La Cantina Chardonnay qui est tout aussi excellent (SAQ 13835841 – 24,45 $). Et si vous prévoyez voyager dans ce beau coin de pays cet été, ne manquez pas de visiter son grand frère, le vignoble Rivière du Chêne de Saint-Eustache, qui célèbre son 25e anniversaire cette année. En plus de la dégustation, je vous recommande fortement d’essayer les accords vins et tapas concoctés par leur chef Cyril D’Ascanio, et servis à leur bistro/terrasse devant une vue spectaculaire sur les vignes. Le bistro RDC est ouvert du jeudi au dimanche.

Question des lecteurs

D’où vient l’expression « Blanc sur rouge, rien ne bouge; rouge sur blanc, tout fout le camp »?

Dicton, légende urbaine ou rumeur ancienne, cette affirmation n’a rien à voir avec l’œnologie. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à son origine, et la plus amusante serait associée à un protocole de la marine coloniale qui va comme suit : quand le drapeau blanc est levé au-dessus du rouge (blanc sur rouge), tout le monde doit rester à bord — rien ne bouge —; et à l’inverse, si le drapeau rouge flotte au-dessus du blanc (rouge sur blanc), les marins sont autorisés à quitter le navire, et c’est là que… tout fout le camp! Alors n’ayez plus d’inquiétude, chers amateurs de vin, vous pouvez très bien passer de votre blanc d’apéro au rouge avec votre plat principal, et même revenir au blanc en finale pour les fromages. En définitive, le tournis n’a rien à voir avec la couleur du vin, mais plutôt avec les scénarios qui débutent avec quelques bières et un cocktail, puis du vin, ensuite un trou normand, et encore du vin, puis un digestif, et finalement une autre bière, et pourquoi pas un dernier verre de vin… Et ainsi, naturellement, tout bouge!

À votre santé!

