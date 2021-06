Les pompiers de Kam-Ouest bientôt spécialisés dans le sauvetage forestier

Des équipes de pompiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest seront bientôt mieux formées et mieux équipées pour procéder à des sauvetages en milieu forestier et isolé. Un investissement important est actuellement fait en ce sens afin de développer cette spécialisation au sein de la brigade.

Ce projet est travaillé pratiquement dans le plus grand secret depuis un an par le directeur du service Christian Gagnon et le responsable des équipes de sauvetage Réjean Théberge. Un sauvetage plutôt laborieux effectué l’an dernier par la brigade des municipalités de Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et Mont-Carmel a convaincu la Régie de revoir ses protocoles et son approche terrain pour ce type de recherches.

Le conseil d’administration a ensuite donné son aval au projet et un budget a été débloqué. L’expertise de l’officier Réjean Théberge, responsable de la recherche au sol depuis plusieurs années avec le groupe SERABEC de Rivière-du-Loup, a été saisie pour structurer le projet, rassembler le matériel nécessaire et planifier d’éventuelles formations pour les autres pompiers. L’investissement totalise environ 10 000 $.

« L’investissement inclut principalement la formation des officiers et l’achat d’équipements qui comprend des outils de navigation électronique et traditionnel et du matériel de survie, entre autres », résume Christian Gagnon.

L’objectif de la Régie Kamouraska-Ouest est d’avoir à sa disposition entre huit et 12 personnes formées au sein de sa brigade afin d’être en mesure de toujours fonctionner avec deux équipes de deux personnes lors des sauvetages. Chaque équipe disposerait chacune d’un sac, un rassemblant l’équipement de navigation et de survie et l’autre la trousse de premiers soins. Sur le terrain, ces deux équipes partiraient consécutivement et seraient en liaison constante avec le poste de commandement.

« Christian serait responsable de ces deux équipes de recherche, mais notre travail demeurerait en soutien à celui de la Sûreté du Québec », précise Réjean Théberge. Les formations doivent débuter incessamment, poursuit-il, et porteront essentiellement sur la survie, les listes de vérification et l’usage des outils de navigation, d’abord les plus traditionnels comme la boussole et les cartes, ensuite les appareils électroniques.