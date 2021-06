Paramédics : Les Ambulances Chouinard craignent de ne pas être considérées

Des travaux de révisions des critères d’attribution des ressources ambulancières sont actuellement en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le propriétaire des Ambulances Chouinard de La Pocatière, Tommy Chouinard, craint de plus en plus que son entreprise fasse les frais de cette future réorganisation et qu’aucun de ses deux véhicules de faction ne soit considéré pour passer à un horaire à l’heure.