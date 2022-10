Les producteurs acéricoles saluent la nomination de la ministre Blanchette Vézina

Les Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie (PPABSLG) félicitent Maïté Blanchette Vézina pour son élection à titre de députée de Rimouski, et pour son assermentation à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts et de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la Madeleine.

« Mme Blanchette Vézina représente maintenant la deuxième région de production de sirop d’érable du Québec, avec plus de 600 entreprises et plus de 9 millions d’entailles dont près de la moitié en terres publiques. Nous avons hâte de nous mettre à table avec elle afin de discuter des solutions à mettre en œuvre pour permettre le développement acéricole en terres publiques, notamment. Les attentes sont grandes et nous avons beaucoup de pain sur la planche », a déclaré le président des PPABSLG, monsieur Justin Plourde.

Pendant la campagne électorale, les PPABSLG ont insisté sur plusieurs enjeux prioritaires concernant l’acériculture en terres publiques, dont la protection de 200 000 hectares de forêt au Québec pour l’exploitation acéricole, les normes d’entaillage, et l’aménagement forestier dans les peuplements d’érable. La nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts pourra compter sur la collaboration des PPABSLG afin de travailler sur des mesures et des politiques qui permettront d’assurer le développement harmonieux de l’acériculture en terres publiques. Le Québec est le premier producteur mondial de sirop d’érable avec une production annuelle moyenne de 147,5 millions de livres, soit près de 71 % de la production mondiale dans les cinq dernières années. En 2022, le Québec a fracassé des records de récolte et a produit 211 millions de livres de sirop d’érable. La contribution de l’industrie acéricole est non négligeable : les activités liées au sirop d’érable pour l’année 2022 permettront d’injecter plus d’un milliard de dollars dans notre économie. Le secteur acéricole permet aussi des retombées économiques à l’hectare qui dépassent largement celles des autres usages des forêts de feuillus, notamment en raison du caractère récurrent de la production. Pour les mêmes 100 hectares d’une érablière, la production de sirop d’érable permet la création de seize fois plus d’emplois, neuf fois plus de croissance économique en PIB, et vingt-six fois plus de revenus en taxes et impôts que la récolte de feuillus durs.