Les Producteurs de lait célèbrent le savoir-faire des fromagers d’ici

Alors que plus que jamais, les Québécois peuvent trouver sur les tablettes une diversité de fromages fins réputés pour leur grande qualité, les Producteurs de lait du Québec lancent une offensive publicitaire festive dans laquelle ceux-ci sont célébrés en grand.

Avec leur campagne Et vous, quel type de pâte êtes-vous ?, les Producteurs de lait du Québec peignent un portrait du large éventail de fromages qui ont le potentiel de satisfaire tous les types de palais. En effet, tout comme nos fromages d’ici, les membres de nos familles ont des personnalités diversifiées, des caractéristiques qui leur sont propres. Ainsi, avec cette nouvelle offensive ludique, les gens pourront facilement se reconnaître à travers un personnage et s’interroger par le fait même sur le type de pâte auquel ils s’identifient.

Le savoir-faire des 90 fromageries de la province a de quoi impressionner : plus de 800 fromages fins trouvent leur chemin sur les tablettes. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 62 fromages sont fabriqués dans quatre fromageries.

« Aujourd’hui, le secteur fromagé est un des fleurons de l’agroalimentaire du Québec et représente près de 50 % des recettes des producteurs laitiers québécois », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « Le Québec occupe la position de leader au Canada alors que plus de 65 % des fromages fins du pays sont fabriqués dans la province. C’est une grande source de fierté pour tous les producteurs de lait d’ici et nous espérons que ce l’est également pour l’ensemble des Québécois », conclut-il.