COVID-19: La vaccination des enfants de 5 à 11 ans commence au Québec

Maintenant que le feu vert est donné par les scientifiques, la vaccination des 5 à 11 ans peut commencer. Déjà des dizaines de milliers de rendez-vous ont été pris sur Clic Santé dans la journée de mardi, avant même l’annonce du premier ministre à 17 h.

On compte un potentiel de 650 000 enfants à vacciner, dans la tranche d’âge de 5 à 11 ans au Québec.

C’est donc possible de faire vacciner son enfant dès demain dans un centre de vaccination, en prenant rendez-vous sur Clic Santé. La vaccination débutera aussi dans les écoles la semaine prochaine, en deuxième option. Le premier ministre François Legault a précisé qu’aucun enfant ne serait vacciné dans les écoles sans le consentement parental.

Aussi, le gouvernement a indiqué que les enfants de 12 ans et moins n’auront pas à présenter le passeport vaccinal comme c’est le cas pour les 13 ans et plus, pour, par exemple, aller au restaurant. Les autorités ont précisé plusieurs fois qu’ils ne voulaient pas mettre de pression sur les parents.

Legault a tenu à indiquer que la première raison de vacciner un jeune enfant est pour sa santé.

«Il y a des enfants dans le monde qui ont eu des conséquences. Ils ont attrapé la COVID, se sont retrouvés à l’hôpital et d’autres ont eu des effets à long terme», a dit François Legault en point de presse mardi.

On souhaite aussi un haut taux de vaccination pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles primaires, car des classes sont encore fermées en raison d’éclosions.

Inquiétudes

Le premier ministre a reconnu que certains parents pouvaient avoir des inquiétudes à faire vacciner leurs jeunes.

«Je veux rassurer les parents du Québec. Ce n’est pas pour rien qu’il (le vaccin) est sorti après celui des adultes et des adolescents. Il y a eu encore plus de tests partout dans le monde», a-t-il dit, ajoutant qu’on allait administrer le tiers de la dose pour adulte aux enfants.

Aucun objectif en termes de pourcentage n’a été donné lors de ce point de presse. Le ministre de la Santé Christian Dubé a quand même précisé que les 12-17 ans sont vaccinés à 95 % pour une première dose au Québec.

Un intervalle de huit semaines est demandé entre les deux doses de vaccin.

Propagation

Au niveau de la propagation de la COVID-19 au Québec, les cas sont à la hausse tout comme une petite montée des hospitalisations, mais cela n’a rien à voir avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, a-t-on précisé.

«On a un meilleur taux de vaccination. On a commencé à appliquer le passeport vaccinal avant pas mal de monde. Aussi, grâce à nos scientifiques, on a fait le choix l’hiver passé de garder une période de huit semaines entre les doses, alors que c’était quatre semaines ailleurs dans le monde. Le vaccin protège plus avec huit semaines d’intervalle», a dit le premier ministre.

On a aussi indiqué qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’obtenir une troisième dose pour les 70 ans et moins, la couverture étant suffisante.

Par ailleurs, les consignes du temps des Fêtes n’ont toujours pas été annoncées. Actuellement, on peut se rassembler au nombre de 10 personnes ou trois bulles différentes dans les résidences privées. Un assouplissement est espéré pour les Fêtes.