Les Producteurs de lait du Québec soutiennent la Fondation Laurent Duvernay-Tardif

Les Producteurs de lait du Québec réitèrent leur engagement auprès de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) par l’entremise du renouvellement de leur don annuel de 50 000$ qui se déploiera jusqu’en 2026, pour un total de 300 000$. Cette marque de soutien permettra à la FLDT d’intensifier ses actions dans un plus grand nombre d’écoles à travers le Québec.

« Les producteurs et productrices de lait du Québec (PLQ) sont fiers de soutenir les valeurs de dépassement de soi et de détermination qui animent la relève d’ici », rappelle Daniel Gobeil, président des PLQ. « Nos jeunes ont besoin de passion pour s’investir à fond dans la poursuite de leurs études et nos membres sont heureux de figurer parmi de fidèles alliés dans leur quête d’épanouissement », renchérit-il.

« C’est plus qu’une contribution financière, c’est une véritable histoire de famille, de valeurs et de convictions partagées entre nos deux organisations. Ensemble, nous cultivons la réussite éducative des jeunes du Québec depuis 2021. C’est à mon tour de lever mon verre bien haut aux Producteurs de lait du Québec, qui, grâce à leur précieux engagement, nourrissent les rêves de demain », note Laurent Duvernay-Tardif, cofondateur de la Fondation LDT.

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l’UPA, représentent les 4 333 fermes laitières qui livrent plus de 3,5 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,38 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec près de 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards $ au produit intérieur brut. Elles entrainent des retombées fiscales de plus d’un milliard $.

Les producteurs de lait ont investi 813 millions $ en 2023 en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

On dénombre 150 exploitations laitières au Kamouraska et 66 dans L’Islet.

Source :UPA Bas-Saint-Laurent