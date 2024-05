Connaissez-vous votre Roche à Veillon?

En 60 ans, il y a eu beaucoup d’action à La Roche à Veillon. Tentez de répondre à ces questions sous forme de jeu-questionnaire amusant, afin de mesurer vos connaissances concernant cette institution de Saint-Jean-Port-Joli.

1- La création de La Roche à Veillon est une réponse au passage de l’autoroute 20. Vrai ou faux?

2- Parmi ces artistes, lequel ou laquelle a donné le plus de spectacles à la boîte à chansons de La Roche à Veillon?

1.A) Félix Leclerc

2.B) Tex Lecor

3.C) Renée Claude

4.D) Gilles Vigneault

3- Le nom « La Roche à Veillon » tire son origine du cran de roche particulier sur lequel la grange a été construite. Vrai ou faux?

4- Combien La Roche à Veillon a-t-elle investi d’argent pour le rayonnement touristique dans sa communauté depuis son ouverture?

1.A) Environ 150 000 $

2.B) Environ 350 000 $

3.C) Environ 600 000 $

4.D) Plus de 1 000 000 $

5- Dans les années soixante-dix, le restaurant de La Roche à Veillon servait quatre services par jour. Vrai ou faux?

6- Sauriez-vous dire le nombre de pains qui sont cuits annuellement dans les fourneaux de La Roche à Veillon?

1.A) 1850

2.B)5250

3.C)11 000

4.D)16 800

7- La Roche à Veillon a déjà fait face à des achalandages exceptionnels. Vrai ou faux?

8- Parmi les compagnies de théâtre suivantes, laquelle occupa la scène pendant plus de 15 ans?

1.A) Les productions À vue d’aigle

2.B) Les productions La Régence

3.C) Les productions Théâtrissimo

4.D) Les productions Nancy Bernier

Les réponses :

1- Vrai. Avant 1964, il n’y a pas d’autoroute. Toute la circulation passait donc à travers le village. Déjà bien établie pour le tourisme, la capitale de la sculpture avait peur que les touristes ne s’y arrêtent plus avec la construction de l’autoroute 20. Cette grange est donc devenue il y a 60 ans une boîte à chansons. Dès l’année suivante, le restaurant de cuisine traditionnelle La Boustifaille a ouvert ses portes. Depuis, Saint-Jean-Port-Joli n’a cessé de rayonner comme destination touristique de qualité.

2- La bonne réponse est B. Tex Lecor y a chanté neuf fois, dont deux fois la même saison. Renée Claude est l’artiste féminine qui s’y est produite le plus souvent, avec cinq passages. Félix Leclerc y a chanté six fois, et Gilles Vigneault trois fois. Le théâtre de La Roche à Veillon fut une boîte à chansons de son ouverture jusqu’en 1982. Plus de 75 artistes s’y sont produits, dont plusieurs qui sont souvent revenus.

3- Faux. Son nom fait référence à un dangereux récif au large du fleuve, à quelques centaines de mètres au sud de l’île du Pilier-de-Pierre. Ce rocher fut la cause du naufrage en 1857, en pleine nuit, du SS Canadian, l’un des premiers et des plus gros paquebots à voile et à vapeur de son époque. À la suite de cet accident, on construisit une maison-phare directement sur le rocher. En 2016, une forte tempête envoya par le fond les derniers vestiges de cette construction.

4- La bonne réponse est D. La Roche à Veillon est un organisme à but non lucratif administré par la Commission du Port-Joli. Depuis son ouverture, ses profits ont été réinvestis dans la communauté pour soutenir l’amélioration du patrimoine touristique. Cela, sans compter tous les gens pour qui ce lieu emblématique fut leur gagne-pain au cours des 60 dernières années…

5- Vrai. Au-delà des trois repas habituels (déjeuner, dîner et souper), les habitués de La Roche à Veillon allaient y terminer la soirée en dégustant un petit lunch. Les soupes et les desserts étaient les choix privilégiés de cette pause gourmande avant le dodo.

6- Il y a deux bonnes réponses : C et D. Tous les pains vendus à La Roche à Veillon sont entièrement cuisinés sur place. L’année dernière, ce fut 11 000, et en 2009, on parle d’une année record de 16 800 pains! La boulangère arrive vers 4 h tous les matins depuis 18 ans pour offrir un vrai pain de ménage d’antan. N’ayez crainte, elle a de l’aide! Pour accompagner la soupe, en rôtie, en sandwich, doré ou avec du sucre d’érable et de la crème, c’est à vous de trouver la recette de votre réconfort.

7- Vrai. Certaines saisons, l’attente pour une place dans le restaurant pouvait facilement dépasser une heure. Tous les services y goûtaient : déjeuner, dîner et souper. Cette attente a généré des files qui dépassaient souvent le puits devant la porte d’entrée. Résorber la file a parfois été si long que les derniers n’attendaient pas pour le même service que ceux qui arrivaient enfin devant.

8- La bonne réponse est C. C’est à la compagnie de théâtre de Clément Beaumont et Simon Chouinard que revient ce record. Bien que le théâtre d’été ait pris sa pleine place en 1983, il faut savoir que dès son ouverture, le théâtre occupa une place significative à La Roche à Veillon. Plusieurs troupes de théâtre s’y sont produites, certaines d’amateurs, d’autres professionnelles. Depuis les trois dernières années, les nouveaux hôtes de la salle sont Sébastien Dorval et Claude Montminy.

[NDLR Merci à La Roche à Veillon pour ces données très intéressantes]