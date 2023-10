Les professionnels de l’éducation du Bas-Saint-Laurent ont voté en faveur de la grève

Les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation du Bas-Saint-Laurent (SPPEBSL-CSQ), affilié à la Fédération des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Québec (CSQ), ont voté à 98,3 % en faveur d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, à l’assemblée générale qui a eu lieu le 5 octobre 2023.

« Nos membres sont très mécontents des offres gouvernementales actuellement sur la table, principalement en ce qui concerne les reculs sur la retraite et les offres salariales déconnectées. Ces dernières sont bien en deçà de l’inflation. La grogne est à son maximum en ce moment chez le personnel professionnel. Il est prêt à aller jusqu’à la grève si le Conseil du trésor continue de faire la sourde oreille », affirme Jacques Belles-Isles, président du SPPEBSL-CSQ.

Outre le salaire, plusieurs solutions mises de l’avant pour améliorer les conditions de travail des professionnels en éducation sont ignorées par le gouvernement : donner accès au télétravail et à la flexibilité des horaires, consentir à davantage de congés ou de souplesse dans la gestion pour faciliter la conciliation travail-famille-vie personnelle, etc. Tout cela permettrait d’attirer et de retenir davantage de personnel professionnel auprès des élèves.

Un mouvement de grève sans précédent

Le SPPEBSL-CSQ fait partie du Front commun. Les résultats dévoilés s’inscrivent dans un grand mouvement de grève sans précédent au cours des 50 dernières années, qui regroupe plus de 420 000 travailleurs des réseaux publics de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Devant la fermeture du gouvernement du Québec après bientôt un an de négociations, rappelons que l’ensemble des syndicats constituant le Front commun a entamé une vaste tournée d’assemblées générales afin de se doter d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée (GGI). Le mandat précise de plus que le déclenchement de la GGI sera précédé de séquences de grèves.

Les membres de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS concernés sont appelés à se prononcer démocratiquement, par vote secret. La tournée d’assemblées générales se tiendra jusqu’au 13 octobre 2023, et le Front commun fera le point sur la situation après cette date.

Source : Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation du Bas-Saint-Laurent