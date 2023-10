Bali : Mes cinq coups de cœur de l’île des dieux

Bali a toujours exercé une fascination sur moi, avec sa culture riche et ses paysages magiques. Je rêvais de découvrir l’âme de cette île mythique et mystique. Les mélodies envoûtantes des gamelans et les magnifiques danses traditionnelles éveillaient en moi une fascination qui m’a conduit à entreprendre ce voyage inoubliable.

Pour célébrer mon 40e anniversaire, j’ai choisi de m’offrir un voyage à Bali, en Indonésie, marquant ainsi le 40e pays visité dans ma vie. Pour compléter cette thématique, j’ai décidé d’y séjourner pendant 40 jours. Ce choix était motivé par mon désir de prendre le temps de vivre au cœur de cette culture et d’en découvrir les joyaux cachés.

Écrivain, conférencier et globe-trotter, je suis parti stylo en poche et caméra à l’épaule pour dénicher tous les trésors de l’île. Voici donc quelques-uns de mes coups de cœur, découverts en explorant Bali.

Ubud

Ubud est bien plus qu’une destination touristique. Au-delà des rizières en terrasses et des temples, c’est une communauté artistique vibrante. J’ai eu la chance de participer à des ateliers de musique, à des cours de yoga, et de rencontrer des artistes locaux passionnés. Les cafés et les marchés locaux ajoutent une touche de charme à cette ville culturelle.

Les plages secrètes

Bali est célèbre pour ses plages, mais certaines restent relativement préservées. J’ai exploré des criques isolées comme Pantai Tegal Wangi et Nyang Nyang Beach, où le temps semble s’arrêter. Ces endroits offrent des couchers de soleil à couper le souffle et une tranquillité bienvenue.

Les montagnes de Munduk

Au milieu de la forêt tropicale, le village de Munduk offre un havre de paix. J’ai parcouru des sentiers de randonnée pittoresques, découvert des cascades cachées, et apprécié la fraîcheur de l’air de montagne. Une expérience éloignée de l’agitation touristique, en pleine saison de la récolte du clou de girofle.

Amed et les épaves

Amed est une région de pêcheurs paisible, à l’est de Bali. Là-bas, on peut plonger parmi les épaves de la Seconde Guerre mondiale, une expérience poignante qui rappelle l’histoire mouvementée de l’île.

La cuisine balinaise

Les saveurs de la cuisine balinaise sont un voyage en soi. Des plats comme le nasi goreng et le mie goreng sont devenus mes favoris. J’ai également appris à cuisiner ces délices et à jongler avec les épices lors de cours de cuisine avec des habitants.

Chaque coin de Bali regorge de surprises, que ce soit dans les arts, la nature, la cuisine ou la spiritualité. Si vous aspirez à une immersion totale dans ce paradis unique, suivez mon voyage captivant à Bali dans le film Bali : L’île des dieux, présenté dans les cinémas à travers le Québec par les Aventuriers voyageurs. Suksma [merci] de voyager avec moi à Bali!

À propos de l’aventurier

Ugo Monticone est un auteur globe-trotter. Il présentera son film Bali, l’île des dieux à 95 reprises dans les cinémas à travers le Québec, dans le cadre de la programmation 2023-2024 des Aventuriers voyageurs. Voyez le film à la Salle Promutuel Assurance des Arts de la scène de Montmagny, le dimanche 22 octobre à 13 h 30, ainsi que le lundi 23 octobre à 19 h 30.