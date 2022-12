Les profs distribuent un calendrier de l’Avent

Afin de souligner les actions à prendre pour améliorer le quotidien des profs et la réussite des élèves, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) ont dévoilé le calendrier de l’Avent « grandeur nature » que le personnel enseignant adresse au ministre de l’Éducation.

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ, et Heidi Yetman, présidente de l’APEQ-QPAT, se sont rendues à l’Édifice Marie-Guyart, où se trouve le bureau du ministre de l’Éducation, pour dévoiler le calendrier de l’Avent « grandeur nature » que les enseignantes et enseignants ont préparé à son attention. Elles ont remis 24 objets qui représentent, chacun à leur manière, un souhait formulé par le personnel enseignant. « En éducation, ce ne sont pas les solutions qui manquent, mais encore faut-il que les bottines suivent les babines. C’est d’ailleurs le message qui se cache derrière la porte numéro 14 de notre calendrier de l’Avent. Les problèmes du milieu scolaire, on les connaît sur le bout des doigts. On a des propositions qui méritent d’être entendues. J’invite le ministre à ouvrir chaque matin de décembre une porte du calendrier qui énonce un souhait porté par les profs, afin d’améliorer leur quotidien et de faire en sorte qu’ils aient envie de demeurer dans la profession et ainsi contribuer plus efficacement à la réussite des élèves », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ. « Il serait temps au Québec qu’on arrête de dire que l’enseignement est une vocation. Les profs ont beau être passionnés et faire leur possible pour aider leurs élèves, ils sont pris à faire toutes sortes de tâches qui les détournent de l’enseignement. Ça suffit de les considérer comme des pieuvres qui peuvent faire huit tâches en même temps; ce qu’ils veulent avant tout, c’est de pouvoir enseigner », a poursuivi Heidi Yetman, présidente de l’APEQ-QPAT.

Des exemplaires du calendrier de l’Avent ont également été acheminés au premier ministre Legault et à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, afin de les sensibiliser aux enjeux portés par les enseignantes et enseignants.

Source : Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)