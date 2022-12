Violence conjugale : une vidéo destinée aux professionnels

L’Autre-Toit du KRTB a fait préparer une vidéo sous le thème Un pas à la fois, destinée aux professionnels du milieu ainsi qu’aux victimes de violence conjugale.

« En effet, la vidéo s’adresse surtout aux professionnels. Si une femme se présente en étant ambivalente à l’idée de se tourner vers un hébergement comme le nôtre, et se demande comment ce serait d’aller en maison d’hébergement, la vidéo sera là pour la soutenir », a dit la coordonnatrice de L’Autre-Toit du KRTB Louise Castonguay.

L’outil simple, original et percutant démystifie comment ça se passe lorsqu’on décide de franchir le pas. « Les préjugés persistent, certaines pensent que c’est restrictif, que tu ne peux pas t’amuser. On démystifie ce mythe-là », ajoute Mme Castonguay.

Ce court métrage de plus de six minutes, réalisé par Benoît Ouellet de l’Agence Fanfare, sera transmis au courant des prochains jours aux intervenants et organisations du milieu, afin d’être utilisé à la fois comme outil de travail, de sensibilisation et de référence.

La vidéo : https://vimeo.com/717729480/c338213877