Les propriétaires de la Boulangerie Niemand repoussent leur retraite

Après des décennies de dévouement à leur art, Jochen Niemand et Denise Côté avaient décidé de prendre une retraite bien méritée. Cependant, l’amour des habitants de Kamouraska pour leurs produits, et l’afflux constant de touristes ont fait que la demande est restée si forte qu’ils ont décidé de repousser leur retraite et de maintenir la boulangerie ouverte, mais seulement les samedis et dimanches.

Visiblement, les deux propriétaires avaient minimisé à quel point leur absence serait ressentie par les habitants et touristes, qui s’étaient habitués à leur pain frais et à leurs pâtisseries uniques depuis 1995. Fondée par Jochen Niemand, un artisan-boulanger venu d’Allemagne, et par Denise Pelletier, une artiste-peintre originaire de Kamouraska, cette boulangerie incarne un rêve devenu réalité.

Depuis des années, les propriétaires et artisans de la boulangerie Niemand se lèvent aux aurores pour préparer leurs produits. Leur engagement envers la qualité, et leur passion pour la boulangerie ont forgé une réputation solide. La boulangerie Niemand est non seulement un lieu où l’on achète du pain, mais aussi un espace de rencontre et de partage.

La boulangerie Niemand est réputée pour ses produits uniques, notamment les Striezelns, une spécialité allemande, ainsi que pour ses pains artisanaux cuits au four traditionnel. Chaque produit est le fruit d’une technique maîtrisée et d’une passion pour la boulangerie. La qualité et l’authenticité sont les maîtres-mots de leur production.

Malgré leurs plans de retraite, Jochen et Denise restent engagés envers leur communauté. Leur décision de maintenir la boulangerie ouverte durant le week-end témoigne de leur dévouement.

Surveillez votre nez! Les samedis et dimanches, sur la rue principale, face à l’église de Kamouraska, l’odeur du bon pain frais vous mènera invariablement vers la Boulangerie Niemand. L’achalandage, qui était déjà important, promet de croître avec cette ouverture limitée, créant un sentiment de rareté et augmentant l’attrait pour leurs produits.