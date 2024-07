Une journée pour les passionnés de voitures

Le 27 juillet de 9 h à 17 h, l’aréna de Saint-Pascal vibrera au son des moteurs vrombissants lors du JP’s Event Car Show. Les amateurs de véhicules antiques ou modifiés pourront ainsi assouvir leur passion avec une multitude de kiosques et d’activités.

« C’est une passion familiale qui nous a poussés à organiser cet événement. Mon fils est un grand amateur de voitures sport, et cela fait trois ans que nous organisons ce rendez-vous pour les passionnés de véhicules », explique Steve Brousseau.

Pour cette nouvelle édition, le JP’s Event Car Show promet une expérience encore plus riche et diversifiée. En effet, plusieurs amateurs et propriétaires de véhicules proviennent des quatre coins du Québec — y compris de Baie-Comeau, Gaspé, Montréal et Québec —, et même du Nouveau-Brunswick.

« Nous avons eu une forte demande cette année, même des véhicules qui ne peuvent quasiment pas rouler, à cause de leur valeur ou des modifications qu’ils ont subies, seront exposés à l’intérieur de l’aréna », ajoute M. Brousseau.

En plus des voitures, les visiteurs pourront admirer des motos, des camions et des hot rods. Le programme de la journée est bien rempli avec des jeux pour enfants, des prix de présence, un barbier et un tatoueur sur place, ainsi qu’un service de restauration complet. « Nous avons une dizaine de kiosques, et plusieurs activités comme le lancer du pneu et d’autres jeux interactifs pour divertir toute la famille », note Steve Brousseau.

Le JP’s Event Car Show se distingue par son accès gratuit avec contribution volontaire à l’entrée. « Nous ne demandons rien à personne. Les visiteurs peuvent faire une contribution volontaire, tout l’argent sera remis à Opération Enfant Soleil », conclut l’organisateur.