Les propriétaires de Pizzéria St-Louis ferment les livres

Un autre commerce ferme ses portes à La Pocatière. Après Alimentation Coop La Pocatière, dont la fermeture prochaine a été annoncée la semaine dernière, c’est au tour de la Pizzéria St-Louis de confirmer la fin de ses activités, survenue le 3 septembre dernier alors que personne ne s’y en attendait.

La nouvelle a été annoncée par les propriétaires Pier-Olivier Langlais et Lauriane Poitras-Legendre sur la page Facebook de l’établissement, neuf jours plus tard. Les « larmes aux yeux et le cœur rempli d’émotions », les deux entrepreneurs ont justifié leur décision par le contexte économique actuel, marqué par une augmentation importante des prix de leurs produits et le manque de main-d’œuvre.

« Nous avons pris une des décisions les plus difficiles de notre vie », ont-ils ajouté, en référence à la fermeture.

Contacté par Le Placoteux, Pier-Olivier Langlais a été plus explicite, parlant de coût de loyer trop important, de changement dans les habitudes des consommateurs, d’épuisement professionnel marqué par la pandémie et ses nombreuses difficultés, ainsi que douze années passées dans le domaine de la restauration, dont sept à titre d’entrepreneur. Pendant quatre ans, sa conjointe et lui ont même opéré en simultané le casse-croûte du Centre Bombardier, a-t-il rappelé.

La naissance de leur fille Florence, il y a cinq mois, est finalement ce qui a guidé les deux entrepreneurs à faire le choix de la famille.

« Il est maintenant temps de penser à nous et à notre petite famille […], être présent à 100 % pour notre fille est devenu notre priorité. Le temps passe trop vite pour ne pas profiter de chaque moment avec cette petite puce qui grandit si vite », ont-ils ajouté.

Sept ans d’opération

Ouverte en 2016, la Pizzéria St-Louis était située au cœur du centre-ville de La Pocatière sur la 4e avenue Painchaud. Son local était voisin du défunt Café St-Louis, devenu brièvement Le Fûté puis la buvette Ras L’Bock, qui elle aussi a fermé ses portes le printemps dernier après à peine quelques mois d’opération.

Réputés comme lieux de convergence des étudiants collégiaux de La Pocatière, ces bars amenaient par le fait même un achalandage naturel à la pizzéria, comme en témoignent certains mots d’encouragement laissés par d’anciens clients, sous la publication Facebook annonçant la fermeture. « Un énorme merci à tous nos clients fidèles, semaine après semaine. Vos encouragements et vos bons mots vont toujours rester dans nos cœurs. »

Une centaine d’employés auraient travaillé depuis sept ans avec Pier-Olivier Langlais et Lauriane Poitras-Legendre, autant à la Pizzéria St-Louis qu’à la cantine du Centre Bombardier. Le couple a profité de sa publication pour tous les remercier, mentionnant qu’ils seraient « éternellement reconnaissants pour tout le travail [qu’ils ont] accompli ».