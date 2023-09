Lancement du nouveau site JeConcilie.com

La Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent est fière de dévoiler la nouvelle plateforme web JeConcilie.com, un questionnaire d’autoévaluation interactif qui permet aux élèves, aux étudiants occupant simultanément un emploi, d’en apprendre davantage sur la qualité de leur conciliation études-travail.

JeConcilie est l’outil de choix pour soutenir les actions de sensibilisation et d’intervention des établissements d’enseignement de tous les niveaux, des milieux communautaires et des parents auprès des jeunes en lien avec la priorisation de leurs études et le maintien d’un bon équilibre de vie.

Déjà bien implanté dans plusieurs régions du Québec depuis sa création en 2014 par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), JeConcilie nécessitait une mise à niveau pour correspondre aux attentes des internautes et optimiser sa visibilité. Son contenu a entièrement été actualisé, en considération des nouveaux paradigmes entourant le travail des jeunes.

Ce projet de refonte majeur a été coordonné par le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS), qui est l’instance régionale de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en partenariat avec ÉCOBES – Recherche et transfert.

Les travaux ont également été rendus possibles grâce à la participation de plusieurs autres IRC du Québec, soit COMPLICE — Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA), la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec (TRECQ), RAP Côte-Nord, Réseau réussite Montréal (RRM) et R3USSIR Éducation Emploi Estrie.

Le site web a été réfléchi pour offrir une source fiable d’information et de sensibilisation sur la conciliation études-travail grâce à l’expertise d’ÉCOBES — Recherche et transfert et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

En amont, le questionnaire permet de recueillir de précieuses informations sur les jeunes Québécois qui peuvent, par exemple, être utilisées pour brosser un portrait descriptif de leurs habitudes de conciliation études-travail.

Évolutif, le site a été conçu pour répondre aux besoins des usagers, dans un univers numérique en constante mouvance. De nouvelles fonctionnalités pourront être intégrées à l’outil, au cours des prochaines années, nourries par diverses actions de sensibilisation et d’accompagnement des employeuses et employeurs vers une saine gestion de leur personnel qui combine travail et études.

Source : COSMOSS Bas-Saint-Laurent