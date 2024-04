Les Québécois pour un troisième lien routier entre Québec et Lévis

Le Parti conservateur du Québec a récemment commandé un sondage à la firme Léger concernant la possible construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis. À la lumière dudit sondage, il appert que les Québécois sont majoritairement d’accord avec un troisième lien incluant du transport en commun.

Le sondage démontre en effet un consensus régional sur la construction d’une telle infrastructure, puisqu’une forte majorité, soit 70 % des résidents de la grande région de Québec, est convaincue qu’un nouveau lien routier contribuerait à améliorer la fluidité du trafic entre les deux rives. Qui plus est, 62 % des gens interrogés estiment que la construction d’un pont dans le secteur de l’île d’Orléans est une bonne idée pour améliorer la mobilité entre Québec et Lévis.

« Notre proposition correspond à ce dont Québec a toujours eu besoin et désire. L’heure n’est plus aux grands discours et aux consultations populaires, l’heure est à la construction du troisième lien! », s’est exclamé Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec.