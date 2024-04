Découvrez le Yukon en van, un voyage inoubliable

Nous avons vécu une aventure exceptionnelle au Yukon, et je suis ravie de partager notre récit de voyage avec vous. Nichée au nord-ouest du Canada, cette destination méconnue regorge de trésors à découvrir. Suivez-nous dans notre périple à travers le Yukon en van.

Whitehorse : la porte d’entrée du Yukon

Notre voyage a débuté au printemps, juste avant la haute saison touristique. Malgré la neige persistant jusqu’en juin, notre séjour de 14 jours a été un enchantement. AirNorth nous a conduites à Whitehorse, où notre fidèle van aménagée, louée chez Overland Yukon, nous attendait. Éblouies, nous nous sommes lancées dans les rues de cette ville, prêtes à découvrir ses secrets.

Parc national Kluane : des paysages à couper le souffle

Notre périple nous a conduites au parc national Kluane, où les sommets enneigés se dressaient autour de nous alors que nous le survolions dans notre petit Cessna. Puis, sur les rives du lac Kathleen, nous avons été témoins d’un spectacle époustouflant alors que le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, spectacle bien mérité après une longue journée de randonnée.

Haines, Alaska : une plongée dans la beauté naturelle

Le trajet menant à Haines mérite vraiment d’être exploré, mais la frontière avec l’Alaska nous a ouvert de nouveaux horizons. À Haines, nous avons été accueillies par la splendeur de la nature, où les aigles à tête blanche planaient majestueusement dans le ciel. La région nous a offert des sentiers de randonnée à couper le souffle, nous emmenant à travers des forêts verdoyantes et des panoramas étonnants. Puis, le traversier nous a menées à Skagway, où le train de la Whitepass & Yukon Route nous a plongées dans l’époque de la ruée vers l’or.

Carcross : une rencontre avec l’art et la nature

Carcross, avec ses bâtiments peints de motifs traditionnels et ses paysages spectaculaires, a été une révélation. L’artiste local Keith Wolfe Smarch nous a ouvert les portes de son atelier, partageant avec nous son amour pour la culture autochtone et la beauté de la nature qui l’entoure. Sous le regard bienveillant des montagnes, nous nous sommes aussi prélassées sur la plage de Carcross, avons exploré le plus petit désert au monde, et nous sommes émerveillées devant la couleur du lac Emerald.

Dawson : un voyage dans le temps

Dawson nous a transportées dans une époque révolue, où l’or régnait en maître et où les rêves les plus fous prenaient vie. Dans les rues poussiéreuses de ce village d’antan, nous avons entendu les échos du passé, évoquant le souvenir des chercheurs d’or et des aventuriers. Nous avons visité le saloon pour goûter au fameux cocktail Sour Toe, et profité des spectacles de cancan au Diamond Tooth Gerties Gambling Hall. Nous avons même pu chercher de l’or comme les prospecteurs. Finalement, nous avons pleinement apprécié les splendeurs naturelles du magnifique parc Tombstone, et emprunté la célèbre Top of the World Highway, une expérience incontournable!

À propos de l’aventurière

Le périple de Marie-Noëlle Michaud au Yukon a été ponctué de rencontres chaleureuses, d’aventures palpitantes et de paysages à couper le souffle. Elle présentera le résultat de son film Yukon en van le lundi 15 avril à 13 h 30 et à 19 h 30 au Cinéma Le Scénario de La Pocatière. Le dimanche 21 avril à 13 h 30, et le lundi 22 avril à 19 h 30, le film sera diffusé à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny.