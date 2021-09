Les Rendez-vous des Grandes-Gueules et le Musée de la mémoire vivante présentent Jocelyn Bérubé

Cette année encore, le Musée s’associe au Rendez-vous des Grandes-Gueules, festival de contes de Trois-Pistoles, pour présenter le grand Jocelyn Bérubé dans le cadre des Rendez-vous s’épivardent, le 7 octobre à 19 h 30.

Jocelyn Bérubé est musicien et conteur depuis près de 50 ans, au Québec, dans le reste du Canada et dans des tournées et des festivals aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Parallèlement aux spectacles, il a enregistré plusieurs disques de contes et musique et a reçu, entre autres, le Prix Gérard-Morisset 2019.

Le nombre de places est limité en raison des normes sanitaires. Vous devez réserver votre billet au coût de 15 $ (taxes incluses), payable à l’entrée le soir du spectacle. Les réservations seront prises par téléphone au 418 358-0518 ou par courriel à info@memoirevivante.org.