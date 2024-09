Les SADC et CAE célèbrent les entrepreneurs écoresponsables de Chaudière-Appalaches

Les cinq Centres d’aide aux entreprises (CAE) et Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) de Chaudière-Appalaches sont fiers d’annoncer la tenue prochaine du tout premier gala Vision durable. Désireuses de mettre en lumière les efforts déployés par les entreprises de la région quant au développement durable, les cinq organisations du territoire se sont inspirées d’un événement organisé depuis 2015 par la SADC de Lotbinière, et ont mis leurs ressources en commun afin de mettre sur pied cet événement de reconnaissance régionale, qui aura lieu le mercredi 19 février 2025 à La cache à Maxime, située à Scott.

S’adressant à toutes les entreprises situées sur les territoires desservis par un CAE ou une SADC de Chaudière-Appalaches, de la plus petite à celle comptant jusqu’à 200 employés, en passant par les travailleurs autonomes, ce gala se veut un temps d’arrêt pour souligner les bons coups en développement durable.

Les entreprises qui soumettront leur candidature seront évaluées selon des critères touchant l’environnement, mais aussi le côté social et la gouvernance, en se basant sur les trois facteurs ESG (environnementaux, sociaux, et de gouvernance).

Participer au gala Vision durable représente une occasion exceptionnelle pour les entreprises de mettre en valeur leurs pratiques écoresponsables, en plus de bénéficier d’une visibilité accrue auprès de la communauté d’affaires régionale et des partenaires socioéconomiques. Le gala permet également de renforcer leur crédibilité en matière de responsabilité sociale des entreprises, tout en inspirant d’autres entrepreneurs à suivre cette voie. En prenant part à cet événement, les entreprises peuvent démontrer leur engagement envers un avenir durable, attirer de nouveaux clients sensibles à ces enjeux, et consolider leur réputation sur le marché. Les entreprises sont invitées à déposer leur candidature du 11 septembre au 25 octobre, par le biais du formulaire suivant : https://forms.office.com/r/7KiHp7BBwu.

« Que vous soyez une entreprise ou un travailleur autonome, chaque action en faveur de l’environnement a son importance. Ensemble, faisons briller notre communauté d’affaires à travers ce gala, et engageons-nous pour un avenir durable. Dans un contexte où le développement durable est devenu essentiel, il était primordial pour le CAE Montmagny-L’Islet, en collaboration avec nos collègues de Chaudière-Appalaches, de contribuer à l’organisation d’un événement visant à mettre en lumière les pratiques écoresponsables des entrepreneurs de notre région », mentionne Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Plus d’informations seront transmises au cours de l’automne.

Source : CAE Montmagny-L’Islet