Deux tronçons de l’autoroute Claude-Béchard en service

C’était le 6 novembre 2009. L’une de ces journées où le froid d’automne mordant traverse les vêtements. Claude Béchard m’avait téléphoné pour s’assurer que je serais présent lors de cette annonce qu’il disait historique, pour que j’en fasse part aux lecteurs du Soleil, pour lequel je travaillais à l’époque. Et ça l’était. Il officialisait une entente avec Ottawa pour la transformation de la route 185 en autoroute. Presque 15 ans plus tard, jour pour jour, l’ouvrage qui porte son nom vient d’inaugurer les deux tronçons qui relient Saint-Hubert à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Quelques travaux sont prévus jusqu’au début novembre sur le tronçon 4, mais celui-ci a tout de même été mis en service, tout comme le 5, un an plus tôt que prévu par rapport à l’échéancier. « Cette belle réussite n’aurait pas été possible sans l’expertise de nos équipes, l’efficacité des travailleurs sur le chantier, et la clémence des conditions météorologiques », note Transport Québec.

La route 185, qui relie Rivière-du-Loup au Nouveau-Brunswick, était qualifiée de « route de la mort » à cause des nombreux accidents souvent mortels qui s’y succédaient. Durant les dix années précédant le début de sa transformation, cette artère avait fait 110 morts. Face à ce constat alarmant, Claude Béchard en avait fait, comme on le disait à l’époque, la priorité des priorités.

« Autant dans l’opposition qu’au pouvoir, Claude s’informait tous les jours […] où en était rendu le dossier de la 185. Je l’ai vu travailler sans relâche, même dans l’opposition, poser des questions… il ne lâchait jamais prise par rapport à la sécurité de la 185. Il a mis sa vie là-dedans » commentait alors au Soleil l’actuelle mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, qui a longtemps travaillé pour M. Béchard dès les débuts de sa carrière politique en 1997.

La Commission de toponymie du Québec a octroyé son nom à l’autoroute en 2014, quelques années après son décès des suites d’un cancer en septembre 2010, à 41 ans. Les travaux sur le septième et dernier tronçon, qui doit relier Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, sont en cours. L’entièreté de l’autoroute 85 sera complétée pour 2026.