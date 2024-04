Les saveurs du Bas-Saint-Laurent voyagent mieux

Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent ont procédé récemment au lancement d’une nouvelle plateforme de livraison collaborative, qui sera très utile pour répondre aux besoins de transport des denrées bioalimentaires dans la région. Celle-ci vise à simplifier et à optimiser la logistique de livraison au Bas-Saint-Laurent.

Le nouveau service collaboratif est né d’un besoin de résoudre les défis auxquels sont confrontés les producteurs, les transformateurs et les autres acteurs du secteur bioalimentaire. Le projet est un concept novateur pour la région. « Depuis 2018, nous cherchons activement des solutions au transport, parce que c’est un enjeu chez nous. Et ça nous a démontré les lacunes de notre système de distribution », explique Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, organisme qui œuvre dans les huit MRC de la région, dont le Kamouraska. « Il fallait bien sûr considérer l’immensité du territoire à couvrir, qui fait 22 000 kilomètres carrés, mais il existait différentes solutions, car nos entreprises voyagent sur le territoire. »

Une vaste étude de faisabilité, réalisée par le cabinet École-B, a permis d’identifier les problèmes rencontrés et de retenir certaines options. Une formule déjà en vigueur en France a été adaptée. « Les résultats de l’étude font écho à tout le travail que nous avons aussi fait en France. C’est assez spectaculaire, en fait, de voir que les enjeux sont les mêmes », note Laura Giacherio, cofondatrice de La Charrette, partenaire au développement, qui travaille depuis 2019 à la logistique des circuits courts entre les professionnels français. « Cette organisation comprend toute la pertinence du projet, et possède une expertise inestimable dans le domaine », poursuit madame Lavoie.

Centraliser les besoins et les offres

L’idée visait à regrouper à un même endroit les entreprises qui font du transport ou qui en ont besoin. Après l’inscription sur la plateforme internet La Charrette, apparaît une liste de producteurs. En cliquant sur l’un d’eux, on accède à son profil complet, aux trajets qu’il parcourt, à ses spécialités, etc. Différents filtres peuvent être appliqués pour en maximiser l’utilisation. Ainsi s’effectue le maillage entre le producteur qui a besoin de transport et l’autre qui en offre. Ensemble, ils conviennent d’un prix.

« Nous avons imaginé comment le réseau social du biologique local que l’on a créé en France pourrait être disponible au Québec. C’est chose faite. Nous avons adapté la carte, et maintenant, le réseau peut être déployé dans le Bas-Saint-Laurent », explique Laura. En maximisant le réseautage entre l’offre et la demande, on évite que des camions partent en livraison à moitié remplis, ou qu’ils reviennent vides. La plateforme, ouverte à tous les acteurs professionnels du milieu, a été développée grâce au soutien des SADC du Bas-Saint-Laurent et du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Rassemblant plus de 180 entreprises œuvrant dans le domaine bioalimentaire, les Saveurs du Bas-Saint-Laurent ont pour mission de faciliter la commercialisation des produits bioalimentaires de la région, d’une part par la promotion d’une marque de prestige, et d’autre part par des services adaptés qui respectent la réalité propre à chacune des entreprises membres, depuis 25 ans. Les producteurs intéressés peuvent s’inscrire au www.lacharrette.org.