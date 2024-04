Une plateforme qui fera du chemin

Claude Ouellet, de Porc O’Rye de Saint-Joseph de Kamouraska, se réjouit de l’instauration de la nouvelle plateforme de transport collaborative, qui permettra aussi de créer des liens entre les producteurs. Le producteur a d’ailleurs collaboré au projet en élaborant des cartes de trajets pour La Charrette.

« Jusqu’ici, nous n’avions pas accès à qui faisait quoi. Chacun travaille dans son entreprise, et nous avons peu de temps et d’occasions pour échanger. Grâce à La Charrette, de nouveaux maillages très intéressants pourront se faire facilement », dit-il, ajoutant que les importantes entreprises de transport sont peu enclines à s’occuper des petits joueurs.

« Chez O’Rye, nous sommes devenus autonomes. Nous avons notre propre camion de livraison réfrigéré. Les producteurs autour ont beaucoup de besoins. J’ai fondé un petit groupe Facebook pour les informer de mes déplacements, et leur offrir de transporter leurs produits. Ça fonctionne très bien, mais avec l’implantation de la plateforme de La Charrette, je crois que plusieurs autres s’ajouteront. C’est le but! » Ainsi, avec son camion réfrigéré et rempli de porc congelé, il pourra par exemple prendre une cargaison d’agneau et la mener à bon port.

Selon Claude Ouellet, certains producteurs continueront d’effectuer leurs livraisons avec leurs propres moyens. « D’un côté humain, ils en ont besoin. Pour eux, la livraison de leurs produits et le contact direct avec le client, c’est très important. »

Des propositions de transport seront disponibles pour diverses destinations au Bas-Saint-Laurent, dans la région de Québec, de Charlevoix et autres.