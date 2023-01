Les sciences et les jeunes

Quand nous pensons aux carrières en sciences et technologies, les premières images qui nous viennent à l’esprit sont en général celles d’une personne vêtue d’un sarrau blanc, tels un chercheur ou un médecin, ou encore nous pensons à un ingénieur. L’éventail des carrières en sciences et technologies est pourtant très large.

Accro de la techno travaille à faire connaître ces nombreuses possibilités aux jeunes de la région, et à éveiller leur intérêt pour les sciences et les technologies. Accro de la techno agit tôt chez les jeunes, soit à partir de la cinquième année du primaire, afin que cette passion pour les sciences se développe et perdure dans le temps.

Pour soutenir nos efforts de promotion des sciences auprès des jeunes et du public en général, nous proposerons aux lecteurs du Placoteux une chronique mensuelle science et techno portant sur la région, les jeunes, les carrières et les entreprises de chez nous.

Comme première chronique, permettez-moi de vous présenter l’organisme. Accro de la techno est connu également sous le nom de Fondation de recherche appliquée en technologie physique de La Pocatière. Il a été fondé en 1981 par un groupe de personnes liées au monde de la science, dont la majorité était des enseignants du département de technologie physique du cégep de La Pocatière. De 1981 à 2007, la fondation a soutenu des activités de recherche appliquée liées à des besoins des industries de la région. En parallèle aux activités de recherche, la fondation a réalisé des camps d’été d’initiation aux technologies de pointe pour des jeunes de 14 à 17 ans. Plus de 3000 jeunes ont participé à ces camps, jusqu’à la dernière édition réalisée en 2002.

Avec le temps, les activités de recherche ont fait place aux activités de culture scientifique. À partir de 2010, divers projets de culture scientifique ont été réalisés avec le soutien du ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI) et de partenaires industriels de la région, notamment la maquette éducative Énersim, les éditions 2011 et 2012 de la journée Accro de la techno, et le projet Accro de la techno avec ses quatre volets (ateliers, journée, trousses et conférences) à partir de 2015.

En 2017, l’organisme a adopté le nom Accro de la techno, et poursuit la mise en œuvre des quatre volets d’activités. Depuis, l’organisme a touché près de 11 000 jeunes de Rivière-du-Loup à Montmagny. La plus grande partie des jeunes rencontrés le sont par le volet des ateliers en classe. Par l’expérimentation, les élèves découvrent les propriétés de l’électricité ou de la lumière, ou encore le fonctionnement de mécanismes grâce à la fabrication d’automates.

Autre action importante, la journée Accro de la techno, un salon annuel science et techno, accueille chaque année de 600 à 800 jeunes qui viennent découvrir des métiers, des technologies et des entreprises du milieu œuvrant dans des domaines reliés aux sciences.

Afin de favoriser l’accessibilité, les services d’Accro de la techno sont gratuits pour le milieu scolaire. La gratuité est possible grâce au soutien financier d’une vingtaine d’entreprises et d’organismes partenaires. Des services d’animation sont également offerts aux milieux municipaux et communautaires. Plus d’information peut être obtenue sur le site accrodelatechno.ca, et vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook.

Collaboration spéciale : Éric Dufresne, Accro de la techno