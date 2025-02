Les Seigneurs de La Pocatière mènent la série

La formation des Seigneurs de La Pocatière a amorcé les séries éliminatoires 2025 avec brio, remportant les deux premières rencontres face au Frontalier/Construction Unic du Trans de Rivière-Bleue lors de la fin de semaine du 21 février. Ils prennent ainsi une avance de 2 à 0 dans cette série 4 de 7.

Vendredi soir au centre Bombardier, les Seigneurs ont offert une performance offensive impressionnante en s’imposant 6 à 3. Gabriel Lizotte et Joshua Desmarais ont été les grands artisans de cette victoire avec deux buts et trois passes chacun. Devant le filet, Samuel Sirois a été très sollicité, faisant face à 43 lancers.

Un duel plus serré à Rivière-Bleue

Le lendemain, les Seigneurs ont retrouvé sur leur glace le Frontalier/Construction Unic du Trans pour un match chaudement disputé. Ils l’ont emporté 6 à 4, scellant la victoire dans un filet désert en fin de rencontre. Simon-Pierre Rivard s’est démarqué avec deux buts et une solide performance. De son côté, Samuel Sirois a une fois de plus gardé le fort en réalisant 33 arrêts.

Prochain rendez-vous : vendredi 28 février

Avec cette avance de 2 à 0 dans la série, les Seigneurs chercheront à accentuer leur domination lors de la troisième rencontre qui aura lieu vendredi 28 février à 20 h 30 au centre Bombardier. La quatrième partie est prévue pour le samedi 1er mars à 20 h, du côté de Rivière-Bleue.

L’enthousiasme est palpable au sein de l’équipe, qui adopte comme devise : « On avance, on ne recule pas ! » Les partisans sont donc invités à venir encourager les Seigneurs ce vendredi pour les aider à poursuivre sur leur lancée. Ambiance électrique et spectacle garanti !