L’Everest récolte trois points sur quatre face aux Flames de Gatineau

L’Everest de la Côte-du-Sud a disputé deux rencontres face aux Flames de Gatineau le week-end débutant le 21 février dernier, réussissant à récolter trois points sur une possibilité de quatre. Une victoire convaincante samedi et une défaite en prolongation dimanche ont marqué cette série intense entre les deux formations.

Dimanche après-midi, l’Everest s’est incliné 2-1 en prolongation contre les Flames. Dès le début de la période supplémentaire, Alex McIntosh a provoqué un deux contre un, permettant à William Bujold de marquer le but vainqueur pour les visiteurs.

Avant cela, à mi-chemin de la troisième période, une lourde mise en échec sur Matis Martin a enflammé les esprits. L’altercation qui a suivi a entraîné l’expulsion de dix joueurs.

Les deux autres buts du match ont été inscrits en temps réglementaire. L’Everest a ouvert la marque en fin de première période grâce à Rémy Guy, qui a inscrit son troisième filet de la saison en battant Xavier Delisle. En deuxième période, Alex McIntosh a profité d’une situation confuse devant le filet d’Émile Pagé pour égaliser. Malgré cette défaite, Pagé s’est illustré avec 36 arrêts sur 38 tirs.

Une 12e victoire consécutive avant le revers

Samedi après-midi, l’Everest s’est offert une 12e victoire d’affilée en dominant les Flames 6-3 devant une foule réunie au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Noah Woodard a rapidement ouvert le pointage en avantage numérique, avec l’aide de Dallaire et Chaput. Après une réplique des Flames, Dan Chrétien et Thomas Bégin ont donné une avance de 3-1 à l’Everest en l’espace de trois minutes.

En deuxième période, Woodard et Chrétien ont tous deux inscrit leur deuxième but du match, tandis que Thomas Bégin a brillé en obtenant trois points. En début de troisième période, Marc-Olivier Roy a forcé la chance en déviant une rondelle sur un défenseur de Gatineau, portant la marque à 6-3. Alexandre Lauzier a une fois de plus démontré son talent devant le filet en réalisant 35 arrêts sur 38 lancers.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud