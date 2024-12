Les Seigneurs en première place, l’Impérial sur une lancée

Après un mois d’action, en date du jeudi 5 décembre dans le Circuit Senior KRTB, les Seigneurs de La Pocatière, toujours invaincus, trônent au sommet du classement avec une fiche de quatre victoires. Pour sa part, l’Impérial a subi trois défaites consécutives en début de saison, mais l’équipe vient de gagner ses trois derniers matchs. Seulement deux points séparent les positions 1 à 5 au classement.

Parmi les meilleurs pointeurs, on retrouve deux joueurs de l’Impérial, Zachary Charest avec 12 points, et Louis-Étienne Dionne avec 11 points. Chez les gardiens de but, Samuel Sirois, des Seigneurs, est en première position pour la moyenne de buts alloués et pour le pourcentage d’arrêts.

Les deux équipes du Kamouraska s’affronteront pour la première fois de la saison le 27 décembre à 21 h à La Pocatière. Le lendemain, les deux mêmes équipes auront rendez-vous au Centre sportif de Saint-Pascal à 19 h 30.

Source : Circuit Senior KRTB