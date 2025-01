Les Seigneurs triomphent à Rivière-Bleue

Le samedi 18 janvier dernier, les Seigneurs de La Pocatière étaient en déplacement pour affronter le Frontalier de Rivière-Bleue dans une rencontre décisive pour la première place du classement général. Malgré plusieurs absences, l’équipe a livré une performance exceptionnelle, combinant vitesse et exécution afin d’offrir ce qui pourrait être leur meilleur match de la saison.

Le trio offensif composé de Gabriel Lizotte, Miguel Picard et Joshua Desmarais a brillé, cumulant à eux seuls six des sept buts marqués par les Seigneurs. Lizotte a été la vedette incontestée de la soirée avec une impressionnante performance de quatre buts, tandis que Picard et Desmarais ajoutaient chacun une réalisation. Le défenseur Loïc Picard a également trouvé le fond du filet, complétant une victoire écrasante par un pointage final de 7 à 3.

Édouard Ouellet a apporté son soutien au collectif, tandis que le vétéran Philippe Pelletier a su faire sentir son expérience sur la glace. Cette victoire décisive consolide la position des Seigneurs en tête du classement et envoie un message clair à leurs concurrents : ils sont prêts à tout pour rester les leaders.

Les projecteurs se tournent maintenant vers le vendredi 24 janvier 2025, à 20h30, lorsque les Seigneurs accueilleront les Prédateurs du Témiscouata. Ce match, tout aussi crucial, déterminera laquelle des deux équipes conservera la première place. Les partisans de La Pocatière sont invités à venir encourager leur équipe dans cette confrontation attendue.

Source : Robin Lizotte