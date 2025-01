Les Voisins couronnés champions à Rivière-du-Loup

Les Voisins M18 BB ont une fois de plus démontré leur talent et leur détermination en remportant le tournoi de Rivière-du-Loup pour une deuxième année consécutive. Après un début de compétition marqué par une défaite, l’équipe a su rebondir et aligner des performances impressionnantes pour décrocher le titre tant convoité.

La compétition regroupant sept équipes a débuté difficilement pour les Voisins avec une défaite de 2-0 contre Québec HQNE lors de leur première rencontre. Mais dès le deuxième match, l’équipe a montré sa résilience. Tirant de l’arrière 2-0 après deux périodes face à La Baie-des-Chaleurs, les Voisins ont orchestré une remontée spectaculaire pour l’emporter 3-2, un moment charnière du tournoi.

Les Voisins ont ensuite poursuivi leur lancée avec deux victoires consécutives de 4-2 contre Beauce-Appalaches et Atanukan (Sept-Îles), consolidant leur place parmi les meilleures équipes du tournoi.

En demi-finale, les Voisins ont affronté Rimouski dans un duel captivant. Après avoir tiré de l’arrière 2-0 en milieu de deuxième période, ils ont démontré leur caractère en égalisant avant de l’emporter 3-2 en prolongation, obtenant ainsi leur billet pour la grande finale.

La finale, contre La Baie-des-Chaleurs, a offert une conclusion palpitante au tournoi. Dans un affrontement serré, les Voisins ont su tirer leur épingle du jeu pour s’imposer 4-3, confirmant leur statut de champions.

L’entraîneur des Voisins s’est montré particulièrement fier de ses joueurs. « Après un début de tournoi difficile, la troupe s’est regroupée au milieu de la deuxième partie. À partir de ce moment-là, nous avons vu une équipe soudée et en mission », a conclu Maxime Beaumont.