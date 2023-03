Une nouvelle saison au MQAA

Dès le 1er avril, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) ouvrira ses portes du mercredi au dimanche. À compter du 1er juin, et ce, jusqu’au 30 septembre, le Musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. Ensuite, du début octobre jusqu’au début janvier prochain, le Musée recevra les visiteurs du jeudi au dimanche aux mêmes heures.

Afin de permettre la tenue de ses activités estivales, le MQAA est actuellement en période de recrutement d’employés étudiants. Vous pouvez visiter le site web du Musée pour plus de renseignements (www.mqaa.ca/nouvelles) ou contacter directement la directrice générale, madame Maryse Hénault-Tessier. Il est également possible de joindre l’institution au 418 856-3145. Suivez la page Facebook du Musée (www.facebook.com/musee.qaa) et soyez à l’affût pour connaître la programmation estivale qui sortira bientôt.