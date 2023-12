Les taxes augmentent de 5,5 % à Saint-Jean-Port-Joli

Le conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli a récemment adopté son budget pour l’année 2024. Les propriétaires verront ainsi une augmentation moyenne de 5,5 % sur leur compte de taxes, ce qui signifie 263,61 $ de plus à défrayer à la Municipalité pour ses services.

Puisque l’exercice triennal d’évaluation foncière était échu, et en raison du marché immobilier actuel, la valeur foncière des résidences à Saint-Jean-Port-Joli a connu une hausse vertigineuse de 30 %, ce qui explique pourquoi la Municipalité diminue son taux de taxation à 0,79 $ du 100 $ d’évaluation, alors que l’an dernier il était à 0,94 $.

« Si nous avions gardé le même taux de taxation du 100 $ d’évaluation que l’année dernière, la Municipalité aurait aisément garni ses coffres, mais on est conscient que l’augmentation du coût de la vie touche tout le monde », a expliqué Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli.

Ce n’est pas tout, les dépenses totales de la Municipalité se sont également accrues, passant de 6 996 578 $ en 2023 à 7 548 585 $ pour la prochaine année. Le budget du service de la dette et du fonds de roulement a aussi augmenté de pratiquement 100 000 $, passant de 539 964 $ en 2023 à 638 802 $ pour 2024, en raison de la hausse des taux d’intérêt avec, en plus, deux autres prêts en financement permanent, dont un en lien avec l’aréna.

Le budget pour le traitement de l’eau — qui comprend sa distribution dans le réseau et son épuration —, ainsi que la gestion des égouts et des matières résiduelles a aussi connu une hausse, passant de 1 367 001 à 1 531 957 $, dont la vidange de 600 fosses septiques qui coûtera, au trésor de la localité, 82 500 $.

Pour ce qui est des dépenses en transport, comprenant la voirie, l’éclairage des rues et le déneigement, la Municipalité devra débourser 1 086 490 $ en 2024, alors que l’année dernière, c’était 995 585 $.

« L’exercice n’a pas été facile compte tenu des circonstances. Toutefois, on a trouvé l’équilibre entre le respect de la capacité de payer des contribuables et le développement de notre municipalité. J’estime ainsi que 2024 est une année transitoire, et que les dépenses devraient se stabiliser pour les prochains exercices financiers », a ajouté M. Caron.