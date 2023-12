Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins et spiritueux disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, des produits québécois qui sortent de l’ordinaire.

L’Orpailleur Brut

60,25 $ — 15 243 081 – 12 % — 5,8 g/l — 1,5 litres

Le vin mousseux du Vignoble de l’Orpailleur est devenu un incontournable au fil des années, et en plus, c’est un produit authentique de notre terroir. En grande nouveauté cette année, le vignoble a produit 150 magnums. Il s’agit d’un grand format de 1,5 L qui équivaut à deux bouteilles. Ces grands formats sont disponibles exclusivement sur saq.com, pendant la période des Fêtes. Un produit unique, de notre terroir et en édition limitée : voilà qui fait un très beau cadeau des Fêtes! Sinon, on trouve toujours la bouteille classique, offerte dans plusieurs succursales de la province — SAQ 12685625 – 30,50 $.

Grand Antonio Orange

54,75 $ — 15 165 166 – 40 %

Une délicieuse nouveauté pour les amateurs de cocktails et de liqueur à base d’orange comme le Triple sec, le Cointreau ou le Grand Marnier. À ne pas comparer cependant, celui-ci est unique et produit au Québec par la distillerie Les Subversifs, située à Sorel-Tracy. Leur gamme de spiritueux rend hommage à des personnages qui ont marqué l’histoire du Québec, et pour leur whisky à l’orange, ils ont choisi le Grand Antonio. Antonio Barichievich (1925-2003) était un homme fort et un lutteur professionnel d’origine croate. Il est arrivé au Québec dans les années 1940, et il a marqué toute une génération, notamment pour avoir tiré avec ses cheveux un autobus bondé de passagers. Il a aussi joué dans les films La Guerre du feu en 1981, et L’abominable homme des neiges en 1996. La liqueur à l’orange qui lui rend hommage est élaborée avec un whisky canadien vieilli six ans, et elle se boit aussi bien sur glace qu’en cocktail. Pour un cocktail des fêtes 100 % Québec, essayez-la en version spritz, ou façon kir royal, avec les bulles de l’Orpailleur.

Question des lecteurs

Quelle est la différence entre un kir, un kir royal et un spritz?

Le kir est un cocktail à base de vin originaire de Bourgogne. Dans sa version classique, on ajoute un trait de liqueur de cassis à un verre de bourgogne aligoté. La version kir royal est traditionnellement préparée avec du champagne, mais on peut très bien s’en inspirer, et ajouter une liqueur ou un sirop de notre choix à notre vin mousseux préféré, par exemple un trait de liqueur à l’orange Grand Antonio dans une coupe de bulles de l’Orpailleur. Le cocktail spritz, quant à lui, consiste à ajouter deux onces de liqueur à trois onces de vin mousseux, en complétant le tout par une once d’eau pétillante et quelques glaçons.

Joyeuses Fêtes!