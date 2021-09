Les travailleuses en CPE veulent le même salaire que celles en service de garde scolaire

Elles voudraient retrouver des jours fériés et des congés de maladie perdus dans les dernières années et demandent aussi une sixième semaine de vacances après 20 ans de service. Le manque de main-d’œuvre frappe de plein fouet les CPE également.

La relève n’est pas au rendez-vous non plus, les inscriptions dans les programmes étant à la baisse. « Ça ne nous aide pas, car le ministère crée des places, mais il faudrait qu’il y ait quelqu’un qui les prend, ces places. Est-ce qu’il va aller jusqu’à dire que finalement il n’y a plus personne qui a besoin d’être qualifié sur le plancher et allez hop on y va ? On ne veut pas que le réseau se détruise », ajoute Mme Bourque.