Mobilisation climatique à La Pocatière

120 personnes, essentiellement des étudiants de niveau collégial et des citoyens concernés, ont marché dans les rues de La Pocatière le 24 septembre pour rappeler aux gouvernements l’urgence climatique à l’échelle planétaire.

Cette manifestation annuelle se tient partout dans le monde simultanément depuis 2018, année où la jeune activiste environnementale suédoise Greta Thunberg a appelé pour la première fois à tenir ces « grèves du climat ».

Enseignante au Cégep de La Pocatière et membre du comité organisateur de la marche au côté du comité de développement durable de l’institution appelé Vertige, Joanie Urbain a parlé de ce sentiment chez les jeunes comme quoi la pandémie a éclipsé les enjeux climatiques.

« Il ne se passe pas grand-chose en environnement à l’heure actuelle. Et pourtant, la pandémie nous montre qu’il est possible d’opérer des virages drastiques et rapides. Pourquoi on tarde à le faire pour notre planète », a-t-elle questionné ?