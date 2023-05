Les Trois Accords au Festival Bonjour la visit

L’annonce avait déjà été faite il y a quelques mois sur la page Facebook du Festival, mais la présidente de la 20e édition de Bonjour la visite, Mme Cécile Joseph, a profité du rassemblement des Gens d’affaires de Saint-Pascal tenu le 26 mai dernier pour rappeler la venue du groupe rock québécois Les Trois Accords le 5 août prochain.

Célèbre depuis aussi longtemps que la durée du Festival, Les Trois Accords entonneront leurs plus grands succès tels Hawaiienne, J’aime ta grand-mère, Tout nu sur la plage et Dans mon corps sous le chapiteau du Festival. La programmation de cette 20e édition de Bonjour la visite, qui s’échelonnera du 3 au 6 août prochains, ramène avec elle sa panoplie de tournois sportifs, ses soupers festifs et ses nombreux spectacles en soirée.

Nouveauté cette année : le coût des billets pour toute la durée du Festival inclut également le spectacle des Trois Accords.

Il est d’ailleurs possible de se procurer des billets dès maintenant pour ce spectacle uniquement à weezevent.com/festival-bonjour-la-visite-2023. Les billets donnant accès à l’ensemble des activités du Festival seront en vente très bientôt dans les commerces de Saint-Pascal.