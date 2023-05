Premier rassemblement des Gens d’affaires de Saint-Pascal en trois ans

Le comité d’animation des Gens d’affaires de Saint-Pascal a repris du service dernièrement, organisant par le fait même une soirée spéciale pour ses membres — la première depuis 2019 —, dans le lobby du concessionnaire Olivier Kamouraska Chrysler.

L’activité cocktail, souper et soirée dansante tenue le 26 mai dernier a rassemblé 90 personnes, en plus de prendre les allures d’un événement hommage à Me Claude Gagnon, notaire, président des Gens d’affaires de Saint-Pascal de 2000 à 2020, le plus long mandat de l’histoire de l’Association.

Amis, membres de la famille, directeurs généraux passés et actuel du journal Le Placoteux ainsi que le nouveau président des Gens d’affaires de Saint-Pascal ont témoigné de l’engagement de Me Gagnon au fil des ans, par le biais d’une vidéo à la fois touchante et humoristique.

Un voyage de pêche pour quatre personnes à la Pourvoirie du Lac Berval lui a été remis en guise de remerciement pour ses 20 années d’implication. Notons qu’Olivier Kamouraska Chrysler, en plus de rendre disponible son lobby pour la tenue de la soirée, offrait un service de raccompagnement sous le même modèle que Nez Rouge aux invités qui en avaient besoin.