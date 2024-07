Les vacances : mode d’emploi

Cette édition papier du Placoteux est la dernière avant que l’équipe profite de deux semaines de vacances, oserais-je dire méritées. Le moment est venu de profiter de l’été et du parfum des vacances. Vous voyagez ou restez dans votre jardin ? Voici quelques conseils pour savourer pleinement ce temps de repos.

Tout d’abord, une règle d’or : fermez les yeux et respirez. Laissez la liberté vous chatouiller le bout du nez et surtout, savourez le moment. Vos courriels attendront. Le bonheur est ici et maintenant.

Vivez le moment présent. C’est l’été, et le temps est votre meilleur ami. Vous avez tout le loisir de savourer ce livre qui prend la poussière sur votre étagère depuis des mois. Plongez dans l’histoire. La seule chose qui doit travailler c’est votre imagination.

Si lire n’est pas votre tasse de thé, allongez-vous et contemplez les nuages. Avec un peu de chance, vous y verrez des formes amusantes : un chien, un dragon, ou peut-être même votre patron qui semble devoir vous parler d’urgence alors que vous vous évaporerez dans le ciel en vous transformant en licorne heureuse.

Une saucette dans le fleuve ou la piscine est recommandée. L’eau a ce pouvoir magique de laver non seulement le corps, mais aussi l’esprit. Plongez, barbotez, et éclaboussez sans retenue. Personne ne vous jugera si vous faites des grimaces en nageant. Au contraire, c’est un excellent exercice pour les muscles du visage.

Levez-vous tôt pour admirer le lever du soleil, ou couchez-vous tard pour profiter des étoiles. Les merveilles de la nature sont souvent à portée de main, mais nous sommes souvent trop pressés pour les remarquer. Prenez un moment pour écouter le chant des oiseaux, sentir l’herbe sous vos pieds, ou simplement regarder le vent jouer avec les feuilles des arbres.

Et surtout, prenez le temps de ne rien faire. Absolument rien. Asseyez-vous, fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder. Peut-être découvrirez-vous des pensées et des idées que vous n’aviez jamais eu le temps d’explorer. La paresse a mauvaise réputation, mais elle est souvent la mère de la créativité.

Profitez de vos proches. Les vacances sont le moment idéal pour renouer avec votre famille et vos amis. Organisez un pique-nique, faites une balade ou préparez ensemble un repas. Les souvenirs que vous créez avec eux sont bien plus précieux que n’importe quel projet de travail. Riez aux éclats, parlez de tout et de rien.

Les vacances ne sont pas seulement un temps de repos, mais une opportunité de renouer avec soi-même et le monde qui nous entoure. Nous rappeler que nous sommes beaucoup plus qu’une partie d’une machine administrative. Laissez de côté vos soucis, vos responsabilités et même votre montre. Le temps est un concept flexible en été. Vous n’êtes pas obligés d’avoir faim à 8h, midi et 18h. Vivez pleinement chaque instant, sans vous soucier de ce que vous laissez derrière.

Le plus important : lâchez prise. Peu importer l’ampleur de notre égo (je m’inclus), le monde continuera de tourner sans nous et le bureau aussi. Rappelez-vous que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Tout le monde mérite une pause. Fermez votre téléphone et rangez votre ordinateur.

Comme le dit l’expression : faites ce que je dis et non ce que je fais, l’actualité ne prend pas de vacances. Aussi, notre journaliste José Soucy sera en poste pour alimenter notre site web, au www.leplacoteux.com. La prochaine édition papier paraîtra le lundi 12 août. Bonnes vacances !