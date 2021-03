Les variants et la couverture vaccinale pour expliquer que la région reste au orange

C’est principalement à cause de la présence de deux cas de variants au Bas-Saint-Laurent que la région ne passera pas au jaune prochainement, comme la Gaspésie et la Côte-Nord. Le fait que la région n’est vaccinée qu’à 7 % a aussi son impact.

Le processus de changement de palier d’alerte est une décision gouvernementale, a rappelé le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent Sylvain Leduc en point de presse mercredi après-midi.

« La décision de rester au palier orange est une décision que je soutiens entièrement », a dit le Dr Leduc.

« On n’a présentement pas trop de cas, c’est une bonne nouvelle. On a 45 cas actifs, mais les 45 cas actifs ont rencontré beaucoup de gens. On compte 168 personnes qui sont en isolement par la Santé publique. Aussi, il n’y a pas de variants en Gaspésie et sur la Côte-Nord, contrairement au Bas-Saint-Laurent », a-t-il ajouté.