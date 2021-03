Le Club Lions de Saint-Pascal tiendra son traditionnel souper crabe le 1er mai prochain, en formule pour emporter.

Au menu : bisque de crevettes d’Argentine, entrée de crevettes non décortiquées, sauce cocktail, salade de riz, crabe, dessert et accompagnements. Points de livraison : La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup.

Pour réservations et informations supplémentaires, contactez Réjean Joseph, président du Club Lions, au 418 492-9228.