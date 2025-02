Les Voisins M18 triomphent dans un troisième tournoi consécutif

Du 6 au 9 février, les Voisins M18 du Kamouraska ont ajouté un nouveau succès à leur palmarès en remportant le Tournoi national BMO Gestion privée de Rimouski. Cette victoire marque leur troisième gain consécutif en tournoi, après des triomphes enregistrés à Rivière-du-Loup et à Saint-Pascal en début d’année.

Face à l’Escouade des Îles-de-la-Madeleine, l’équipe a su faire preuve d’une détermination sans faille pour l’emporter par la marque serrée de 4-3 en finale. Toutefois, leur parcours n’a pas été sans embûche, puisque le tournoi a commencé par un match nul de 3-3 contre les Basques, et une défaite de 4-3 face au Collège français. Ces revers initiaux n’ont pas empêché les Voisins M18 de se ressaisir, et de renverser la vapeur avec un blanchissage de 3-0 en quart de finale, et une victoire de 8-1 en demi-finale.

Parmi les performances individuelles remarquables, le numéro 37 Malik Mailloux a été couronné meilleur défenseur du tournoi, tandis que Thomas Fraser a décroché le titre de meilleur gardien de but, soulignant ainsi la solidité de l’équipe dans ses lignes défensives.

« Gagner trois tournois dans une même saison, c’est vraiment incroyable ! Les joueurs se tiennent, et ils sont prêts à n’importe quel défi pour leurs coéquipiers », a déclaré l’entraîneur des Voisins M18, Maxime Beaumont, exprimant ainsi sa fierté face à la cohésion et à l’engagement de ses poulains.