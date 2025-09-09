Levée de fonds du Club Lions à Saint-Pacôme

Le Club Lions Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme organise une importante levée de fonds le samedi 13 septembre 2025, de 9 h à 15 h, au croisement de la rue de la Pruchière et de la route 230 à Saint-Pacôme . En cas de pluie, l’activité sera reportée au lendemain, dimanche 14 septembre, aux mêmes heures.

L’événement vise à recueillir des dons pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la région. « Nous invitons la population à être généreuse. Les argents ramassés serviront à soutenir directement les moins bien nantis », souligne le Club Lions, qui dessert les municipalités de Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Saint-Gabriel.

Grâce à l’appui de la communauté, l’organisme souhaite poursuivre sa mission de solidarité et de soutien aux familles dans le besoin. « Merci de tout cœur pour votre générosité! », conclut le message adressé à la population.