Nancy Dubé candidate à la préfecture du Kamouraska

La petite chapelle du quai de Rivière-Ouelle n’avait pas vu pareille affluence depuis longtemps. Le lundi 8 septembre, plusieurs maires, ex-élus et acteurs de la scène économique ont rempli l’endroit pour assister à l’annonce officielle de la candidature de Nancy Dubé la préfecture de Kamouraska aux élections de novembre.

« Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette vague d’amour est importante pour moi, et ça me confirme que je suis dans la bonne track », a-t-elle lancé, large sourire franc et étincelles dans les yeux en prime. La candidate est volubile, enthousiaste et confiante.

« La MRC a besoin de plus de visibilité, plus de présence au niveau national. Les communications, c’est mon métier. Je veux faire briller ce qui nous distingue », dit-elle, promettant un style de gouvernance ouvert. « Une préfète ne doit pas travailler seule dans son coin. On avance quand on est bien entouré. Je suis capable d’avoir du fun, mais aussi de la rigueur. Le développement économique et régional, c’est mon ADN. »

Pourtant, Nancy Dubé n’avait aucun plan lorsqu’elle a quitté la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL). « Le téléphone s’est mis à sonner. On m’a proposé fortement de me présenter. J’ai réfléchi, parce que je ne m’attendais pas à ça du tout. Finalement, ma candidature s’inscrit comme une suite logique de mes six années à la direction générale de la CCKL », dit-elle.

Un parcours axé vers l’action

Originaire de Saint-Damase-de-L’Islet, Nancy Dubé a étudié cinq ans au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis au Cégep de La Pocatière, avant d’occuper les bancs de l’Université Laval et d’en ressortir bachelière en communication publique. En 1997, elle débute sa carrière en tant que directrice générale de la Chambre de commerce de La Pocatière, puis quitte la région pour entreprendre une prolifique carrière dans différents importants médias de Québec en tant que chroniqueuse, animatrice et recherchiste, comme le FM 93, Énergie, Rouge FM, Rythme FM, Télé-Québec et TQS. Elle a aussi été stratège en communication pour plusieurs organisations.

En 2019, elle revient dans la région, et par un heureux hasard, reprend son poste de directrice générale à la Chambre de commerce. « Durant son passage, les revenus d’opération ont augmenté de 158 %, les revenus de cotisation des membres ont augmenté de 80 %, les ventes des certificats d’achat régional ont augmenté de 556 %, et les partenariats financiers ont augmenté de 600 % », lit-on dans sa présentation.

Nommée Personnalité de l’année du Placoteux en 2021, elle a coprésidé l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, et a reçu en mars la Médaille du Roi Charles III pour son engagement régional. « Je veux continuer de mettre mon expertise au service de la MRC », dit-elle.

Nombreuses priorités

Pour Nancy Dubé, la MRC de Kamouraska est à la croisée des chemins. « La MRC doit se redéfinir, et se doter d’une planification stratégique avec des actions et des objectifs clairs. » Parmi les défis, elle cite le vieillissement de la population, les départs à la retraite, la pénurie de main-d’œuvre, le maintien des services et la qualité de l’habitation. « Je ne veux pas voir ma MRC s’étioler. Il faut travailler sur l’attractivité, et ça implique le logement, les services et l’accueil. »

Pour cela, la candidate juge que la MRC de Kamouraska doit être plus présente, et occuper une plus grande place dans le Bas-Saint-Laurent et au Québec. « On doit faire briller davantage ce qui nous distingue, être plus dynamiques, plus présents. Nous habitons une région magnifique, et nous devons la faire connaître à sa juste valeur », dit-elle.

Une campagne de terrain et d’éducation civique

Comment fera-t-elle campagne ? « Porte-à-porte, médias sociaux pour rejoindre les jeunes, activités, je serai partout pour prendre le pouls. » Nancy Dubé entend mener en parallèle une « campagne d’explication » du rôle de préfète. « Beaucoup me demandent : qu’est-ce qu’une MRC ? Ce que vous allez choisir le 2 novembre peut tout changer. Oui, on travaille en collaboration, mais l’individu, quand il est dynamique, jovial, dévoué, c’est contagieux pour l’équipe. Je veux expliquer ce que fait une préfète, et l’importance de ce rôle pour la visibilité régionale et nationale. »

Si elle est élue, Nancy Dubé deviendra la première femme à occuper la préfecture de l’histoire de la MRC de Kamouraska.

De nombreux appuis importants

« Kamouraska a besoin d’une voix. Je dirais qu’actuellement, la MRC a plutôt une extinction de voix ! » Avec ce commentaire, la mairesse de Saint-Pacôme, Louise Chamberland, a résumé sans le savoir la pensée globale des participants sur place. Nancy Dubé a réussi à rallier à sa cause 12 des 15 maires de la MRC de Kamouraska. L’actuel préfet, Sylvain Roy, aura toute une pente à remonter s’il veut bénéficier d’un second mandat, comme il le sollicite.

« C’est tannant. Il [Sylvain Roy] nous représente, mais souvent, lorsqu’on va à des réunions, il n’est pas là. On ne le voit pas. C’est important d’être présent. On essaie de lui faire comprendre, mais il n’a pas l’air de vouloir comprendre. Je crois que Nancy Dubé nous représentera mieux », affirme le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant, qui dit connaître la candidate par son travail à la Chambre de commerce. « Elle est très dynamique. C’est ça que ça nous prend. Ça va faire du bien. »

« Ça prend du changement, du rafraîchissement, du renouveau. Ça ne bouge pas assez. Nous avons besoin de quelqu’un de plus présent, de plus réceptif et de plus ouvert », ajoute le maire de l’ancienne municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier.

La mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, appuie aussi la candidate. « Je la connais depuis longtemps, avec son dynamisme, ses réalisations, ses projets. La MRC a vraiment besoin de ce leadership-là pour aller encore plus loin, au régional, mais aussi au national », dit-elle, ajoutant que, considérant les nombreux départs de maires, Mme Dubé saura aller chercher d’autres personnes intéressantes pour les remplacer et aussi siéger au national.

Mme Morneau poursuit sur le thème de la visibilité : « Vous savez, Nancy a raison quand elle dit que la population n’est pas au courant du rôle de la MRC. Pendant quatre ans, on a oublié de l’expliquer aux citoyens. Kamouraska doit reprendre sa place. On l’a perdue un peu, et sans accuser notre préfet, il faut vraiment ramener un dynamisme important pour que la MRC de Kamouraska reprenne toute la place qui lui revient ».

Annie Levasseur, mairesse de Sainte-Hélène, considère que la candidate prône des valeurs très importantes pour elle et les citoyens. « Son dynamisme, son énergie, son envie de faire avancer la MRC en feront une excellente représentante. » Les maires de Saint-André, Gervais Darisse, de Riviere-Ouelle, Louis-Georges Simard, de Saint-Gabriel-Lalemant, Gilles Desrosiers, et de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Nicole Généreux, étaient aussi du nombre. Selon Nancy Dubé, malgré leur absence, Vincent Bérubé, maire de l’ancienne ville de La Pocatière et candidat à la nouvelle, et Anita Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre, l’appuient également.

« J’ai l’impression de voir le jeu se faire, comme au hockey, et j’ai le goût de sauter sur la glace. Je me sens déjà prête à commencer à travailler, mais avant, je vais faire ma campagne comme il faut, conclut-elle. Au Kamouraska, on mène la parade, on ne fait pas que la suivre. On est proactif, on initie. On a tout ce qu’il faut. »

« Ta fougue, ton énergie, ta crédibilité et ta connaissance de notre région font de toi une candidate naturelle », a conclu Gabriel Hudon, animateur de la rencontre, qui était président de la CCKL sous la direction de celle qui est visiblement demeurée une amie.