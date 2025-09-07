L’Everest actif sur le marché des transactions

L’Everest de la Côte-du-Sud a récemment connu deux journées mouvementées sur le marché des transactions, procédant à plusieurs échanges majeurs en vue de la prochaine saison.

En fin de journée le 26 août, l’organisation a conclu une transaction impliquant deux vétérans de 20 ans, en l’occurrence le défenseur Eliot Chaput et l’attaquant Mathieu St-Onge, en plus de céder trois choix au repêchage, dont deux conditionnels. En retour, l’entraîneur-chef Raphaël St-Laurent a mis la main sur l’attaquant Zachary Paulhus (19 ans) et le défenseur Emrik Drolet (17 ans).

Zachary Paulhus apportera, dit-on, une expérience appréciable, lui qui a disputé 47 rencontres dans la LHJMQ, y récoltant dix points. Emrik Drolet, pour sa part, sort d’une saison remarquée avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, où il a cumulé 27 points en 42 matchs. L’Everest obtient également un choix conditionnel de première ronde de Princeville dans cet échange.

Le 25 août, le directeur général Benoît Bélanger avait déjà bougé en échangeant le gardien Xavier Caron. Cette transaction a permis à l’organisation de mettre la main sur deux choix au repêchage de 2026, en troisième et en septième ronde.

Par ailleurs, le 26 août a aussi marqué la signature du premier choix de l’Everest au repêchage 2025, soit le défenseur Thomas Morin, qui se joindra officiellement à la formation pour la saison à venir.