Monique Simard au menu du 23e gala de la Société du roman policier

La Société du roman policier de Saint-Pacôme tiendra la 23e édition de son gala le samedi 4 octobre à la salle Albert-Royer du Club de golf Saint-Pacôme. Pour l’occasion, l’organisation accueillera à titre d’invitée d’honneur Monique Simard, reconnue pour son parcours de gestionnaire culturelle, productrice, femme politique et syndicaliste.

Madame Simard s’est distinguée par son engagement envers des causes sociales, politiques et culturelles. Elle a défendu des dossiers tels que l’équité salariale, les congés parentaux payés, et la mise en place d’un réseau de garderies public.

Active dans le milieu culturel, principalement dans le secteur du cinéma, elle a été présidente de la SODEC de 1997 à 2007. Elle préside aujourd’hui les conseils d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, du Fonds Québecor et de la Vitrine culturelle du Québec. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française, l’Ordre de Montréal, et le 18 juin dernier, le titre d’officière de l’Ordre national du Québec.

Lors de cette soirée, le nom du gagnant du 23e prix Saint-Pacôme sera dévoilé. Le coût du souper est de 75 $ par personne. Pour de plus amples informations ou pour réserver, contactez la Société du roman policier à l’adresse courriel inforomanpolicier@gmail.com.