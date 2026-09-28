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L’Everest arrache un point dans une fin de semaine difficile

Image de José D. Soucy

José D. Soucy

Logo de l’Everest sans bv

L’Everest de la Côte-du-Sud n’a récolté qu’un point au cours de sa dernière fin de semaine d’activités, encaissant deux défaites face aux Prédateurs de Joliette et aux Panthères de Saint-Jérôme.

Le vendredi 25 septembre, à Montmagny, la troupe de Raphaël St-Laurent est toutefois passée bien près de la victoire, s’inclinant 3-2 en prolongation contre Joliette. L’Everest a été le premier à s’inscrire au pointage lorsque Vincent Robert a marqué son premier but dans l’uniforme sudcôtois, avec l’aide de Matheo Poirier et Louis Métivier.

Les Prédateurs ont cependant renversé la vapeur avec les deux buts suivants. À mi-chemin de la troisième période, William Mercure a ensuite profité d’un avantage numérique pour ramener les deux équipes à égalité, 2-2, et forcer la tenue d’une prolongation. Dolhan Mongrain a finalement tranché le débat dès la deuxième minute de la période supplémentaire pour procurer une victoire de 3-2 aux visiteurs.

Une remontée insuffisante à Saint-Jérôme

Le dimanche 27 septembre, l’Everest était de passage à Saint-Jérôme pour se mesurer aux Panthères. Cette fois, la formation de la Côte-du-Sud a subi un revers de 6-4. Victor Poulin et Xavier Fournier ont d’abord combiné leurs efforts pour créer l’égalité 1-1 en désavantage numérique. Les Panthères ont toutefois pris le contrôle de la rencontre par la suite en inscrivant cinq buts consécutifs pour se donner une avance de 6-1.

L’Everest n’a pas baissé les bras. Joey Pelletier a réduit l’écart en désavantage numérique, avant que Nathan Ruel et Milan Chartier trouvent à leur tour le fond du filet en avantage numérique. Cette poussée tardive n’a cependant pas suffi pour compléter la remontée.

La Côte-du-Sud retrouvera maintenant ses partisans le vendredi 2 octobre, à 19 h 45, alors que le Collège Français de Longueuil sera de passage à l’aréna de Montmagny.

La rencontre sera consacrée aux équipes de hockey mineur du territoire couvert par l’Everest, de Lévis jusqu’à Rivière-du-Loup. Les jeunes joueurs qui se présenteront à l’aréna vêtus de leur chandail d’équipe pourront assister gratuitement au match.