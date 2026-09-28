Des citoyens témoignent en faveur de Mathieu Rivest

À quelques jours du scrutin provincial, plusieurs citoyens et acteurs du milieu de Côte-du-Sud témoignent en faveur du député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec, Mathieu Rivest, en soulignant notamment sa présence sur le terrain et sa disponibilité au cours des quatre dernières années.

Dans un communiqué diffusé le 28 septembre, l’équipe du candidat caquiste présente une série de témoignages provenant de différents secteurs de la circonscription. Immigration, développement économique, services de garde, dossiers municipaux et maintien d’écoles figurent parmi les enjeux évoqués.

Mathieu Rivest soutient avoir accompagné des citoyens, des entrepreneurs, des organismes et des municipalités dans des centaines de dossiers depuis son élection en 2022. « Être député, c’est d’abord être là pour les gens et pour les organismes de notre région », affirme le candidat, qui cite notamment des interventions dans des dossiers d’immigration, d’éducation et de développement de places en services de garde.

Des témoignages provenant de partout dans Côte-du-Sud

Geneviève Paris, entrepreneure de la Côte-du-Sud, affirme avoir pu compter sur le soutien du député pour répondre à des enjeux liés à l’immigration des travailleurs et au développement du milieu. À Montmagny, l’ancien maire Marc Laurin décrit pour sa part Mathieu Rivest comme un homme politique intègre, authentique et disponible, tout en insistant sur son côté humain.

Simon Lavoie, agriculteur et entrepreneur de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, dit connaître son implication dans le milieu depuis plusieurs décennies. Il souligne notamment sa disponibilité et son intérêt pour les enjeux régionaux. Louis et Cédric Lachance, citoyens de Montmagny, mettent eux aussi l’accent sur la présence du député sortant dans la circonscription et son implication dans la région.

Le milieu des services de garde est également représenté parmi les témoignages. Manon Côté, directrice générale du CPE Les Coquins, souligne l’implication et la disponibilité de Mathieu Rivest au cours de son mandat. La mairesse de Saint-Omer, Nathalie Chouinard, insiste quant à elle sur l’accessibilité du député et sa présence auprès de sa municipalité, particulièrement lorsque des dossiers plus difficiles se présentent.

Benjamin Ouellet, citoyen de Saint-Pascal-de-Kamouraska, affirme avoir côtoyé Mathieu Rivest au cours de son mandat. Lui-même impliqué dans son milieu, il dit avoir été marqué par l’engagement politique du député sortant.

Du côté de La Pocatière, Philippe Carrière estime que Mathieu Rivest a contribué à faire avancer différents dossiers et à générer des retombées pour Côte-du-Sud, particulièrement dans le secteur pocatois.

Un autre résident de La Pocatière, Raymond Talbot, souligne la présence du député sur le territoire malgré l’étendue de la circonscription. Il salue également ce qu’il considère comme les résultats obtenus pour le Kamouraska.

Enfin, Suzanne Ouellet, infirmière auxiliaire, revient plus particulièrement sur le dossier de l’école de Sainte-Apolline-de-Patton. Elle remercie le député sortant pour sa présence et son implication dans les démarches entourant le maintien de l’établissement.

Un nouveau mandat

Mathieu Rivest présente ces témoignages comme une reconnaissance du travail effectué avec son équipe au cours des quatre dernières années. Le candidat de la CAQ affirme que son rôle a notamment consisté à accompagner les citoyens, les entreprises, les organismes et les municipalités et à intervenir auprès du gouvernement lorsque nécessaire.

Il soutient également que sa connaissance des différents secteurs de Côte-du-Sud lui permettrait de poursuivre son travail dès le lendemain du scrutin.