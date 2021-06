L’Everest confirme la composition de son personnel hockey

Le Directeur général de l’Everest, M. Stephan Comeau, annonce la composition de son personnel hockey, en prévision de la saison 2021-2022 qui sera entamée sous peu.

L’entraineur des gardiens de but, M. Maxime Ouellet, est reconduit dans ses fonctions. « Sa grande expérience contribue énormément au développement de nos gardiens. », reconnaît le directeur général. Ancien choix de première ronde dans la LNH, M. Ouellet poursuivra l’excellent travail amorcé depuis quelques années avec l’équipe. Il est aussi très impliqué dans le développement des gardiens de but à plusieurs niveaux. À ce titre, il vient tout juste d’être nommé entraineur des gardiens de l’équipe du Québec qui participera aux Jeux du Canada, ce qui démontre la qualité de l’entraineur.

C’est aussi avec une grande fierté que l’Everest accueille M. Steve Bernier comme entraineur des habiletés (skills coach). Nouvellement retraité du hockey professionnel, ce choix de première ronde de la LNH ainsi que premier choix au total dans la LHJMQ lui ont permis d’évoluer pendant une douzaine d’années dans le circuit Bettman. « Je pense que plusieurs équipes rêveraient d’avoir ce privilège de pouvoir compter sur deux anciens choix de première ronde de la LNH comme entraineurs au sein de leur équipe junior afin de voir au développement de leurs joueurs. C’est une très grande fierté de pouvoir compter sur ces professionnels et ces nominations viennent consolider la crédibilité de notre organisation », explique M. Comeau. Ainsi, MM. Ouellet et Bernier complèteront l’équipe de Steve Cantin, nouvel entraineur-chef, et de son adjoint, Bruno Guay.

Un autre ajout de taille est M. Yan-Cédric Gaudreault qui occupera le poste de Directeur du développement des joueurs. M. Gaudreault a été le tout premier joueur de la franchise de la Côte-du-Sud à faire plus de 100 points en une saison. « Pour nous, il était important de reconnaitre l’apport de notre ancien joueur au sein de notre organisation. Yan-Cédric est un vrai passionné qui viendra nous aider dans plusieurs départements hockey, dont l’analyse de la progression et le recrutement de nos joueurs. C’est toute qu’une tête de hockey et il est promis à un très bel avenir dans le monde du hockey », ajoute le DG.

Le poste de recruteur-chef sera exercé par M. Jonathan Barolet. Recruteur depuis plusieurs années dans la LHJMQ avec le Drakkar de Baie-Comeau, il était également recruteur avec les Forts de Chambly de la ligue Junior AAA. « Jonathan amène un bagage d’expertise et de connaissance des joueurs, autant du junior majeur, du junior AAA que des ligues de développement qui alimentent ces circuits. Je suis vraiment très heureux de pouvoir lui confier le recrutement des futurs joueurs de notre équipe », soutient le dirigeant de l’Everest.

Enfin, soulignons également l’arrivée de M. Éric Gingras comme recruteur pour la région de Québec. « Éric est un autre passionné ! Il complètera parfaitement les différentes expertises de notre personnel par son jugement, sa mémoire phénoménale et sa passion du hockey. Il sera véritablement un atout pour notre organisation », affirme M. Comeau.

Notons également le retour de M. Steve Lacroix qui avait déjà été confirmé dans ses fonctions d’adjoint au directeur général.

L’équipe hockey sera donc prête pour le repêchage de la ligue junior AAA qui aura lieu virtuellement le 4 juillet prochain.

Source : L’Everest