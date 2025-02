L’Everest enchaîne une 10e victoire consécutive

L’Everest de la Côte-du-Sud poursuit sur sa lancée en enregistrant une dixième victoire de suite grâce à un triomphe convaincant de 7-2 face au Phoenix de Montréal.

Dès le début de la rencontre, les visiteurs ont ouvert la marque rapidement, Arnaud Ruest trouvant le fond du filet après moins de trois minutes de jeu, avec l’aide de Mathys Marcotte. Mais la riposte de l’Everest ne s’est pas fait attendre. Devant leurs partisans, les hommes de Montmagny ont renversé la vapeur en inscrivant quatre buts consécutifs, signés Mika Audibert, Félix Riverin, Dan Chrétien et Noah Woodard. Ces deux derniers ont d’ailleurs terminé la rencontre avec une récolte de trois points chacun.

L’efficacité en avantage numérique a également joué un rôle clé dans cette victoire, avec trois buts marqués en situation spéciale. Serein Ntibashoboye et Alexandre Dallaire en ont profité pour ajouter respectivement leur 15e et 3e but de la saison.

Un premier but pour Louis-Charles Gaudreau

Ce match a aussi marqué un moment important pour Louis-Charles Gaudreau. Disputant seulement son deuxième match cette saison avec l’Everest, l’attaquant de 20 ans, qui évolue habituellement avec le Lévis-Honda dans la Ligue de hockey junior AA de Chaudière-Appalaches, a inscrit son premier but dans la LHJAAAQ.

Une soirée d’honneur pour Félix Riverin

Après Dan Chrétien la semaine dernière, c’était au tour de Félix Riverin d’être honoré pour son 150e match dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Le Saguenéen a reçu un hommage en présence de ses parents avant d’ajouter à sa performance en inscrivant son 32e but de la saison et une mention d’aide sur le 15e filet de la saison de Serein Ntibashoboye. Riverin occupe actuellement le 10e rang des meilleurs pointeurs du circuit Figsby avec 62 points.

Prochains rendez-vous

Le match initialement prévu le jeudi 13 février contre les Condors a été reporté au mardi 18 février à 19h30 à Saint-Georges.

L’Everest poursuivra son calendrier avec une série de deux matchs face aux Flames de Gatineau lors de la fin de semaine du 22 février. Le premier duel aura lieu à Saint-Jean-Port-Joli, samedi à 16h, tandis que le second se déroulera à Montmagny, dimanche à 14h.