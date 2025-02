Le Pavage Jirico s’impose à domicile

Les séries se sont amorcées le week-end de la Saint-Valentin dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation de six parties en trois jours – des affrontements qui ont offert du jeu spectaculaire et serré, au grand plaisir des spectateurs présents dans les arénas du circuit. Au terme de cette première fin de semaine d’activités, les Mercenaires et les Éperviers sont à égalité alors que les champions défendants, le Giovannina de Sainte-Marie, mène 2 à 0 devant le Familiprix de Saint-Joseph. Dans les deux autres affrontements, le Décor Mercier de Montmagny et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli sont en avance 1-0, leur second match respectif prévu dimanche contre Saint-Damien et Saint-Prosper ayant été reportés en raison de la tempête.

La victoire

La série opposant les Hunters de Saint-Prosper au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli se mettait en branle vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Mené par Édouard Ouellet, qui a inscrit deux buts en plus d’amasser une aide, le Pavage Jirico a pris les devants 1-0 dans cette série 4 de 7 avec un gain serré de 5-4.

Les Hunters ont pris les devants 2-1 en première avec des buts de Cédric Poulin et Jérémie Roy, ceux-ci étant entrecoupés du premier des séries de Louis-Charles Hallé à 9:14. Les locaux ont repris l’avantage du match en fin de deuxième avec deux buts, soit le premier du match d’Édouard Ouellet à 15:59 et celui de Joshua Desmarais lors d’un avantage numérique peu après, à 17 h 36.

Les deux équipes se sont échangé quatre buts en troisième, le match se terminant à l’avantage du Pavage Jirico. Bryan Lemieux a tout d’abord créé l’égalité 3-3 avec un but sans aide à 1 h 19 avant qu’Édouard Ouellet ne redonne les devants aux siens à 5 h 56. Steeve L’Heureux a profité d’un désavantage numérique, cette fois, pour créer l’égalité 4-4 à 8 h 47 et le pointage est resté le même jusque vers la toute fin, Julien Hébert brisant les reins des Hunters avec le but de la victoire à 18 h 37 sur une passe de Joshua Desmarais.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de huit parties sera de nouveau à l’affiche le week-end prochain. Le vendredi 21 février, Saint-Damien sera à Montmagny (20 h 30), Saint-Prosper sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h) alors que Saint-Charles visitera les Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles (21 h) et que Saint-Joseph visitera Sainte-Marie (21 h 30).

Le samedi 22 février, Montmagny sera à Saint-Damien (19 h 30), Saint-Charles recevra Lotbinière (20 h 30) et Saint-Jean-Port-Joli visitera les Hunters dans un match présenté à 21 h à la Glace Manac du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Le match no 4 entre Sainte-Marie et Saint-Joseph aura lieu le dimanche 23 février à 16 h au Centre Frameco et nous sommes en attente de la date de présentation des matchs reportés entre Saint-Prosper et Saint-Jean-Port-Joli, d’une part, ainsi qu’entre Montmagny et Saint-Damien, d’autre part.

Source : Serge Lamontagne, relationniste